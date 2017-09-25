До професійного свята всі вчителі Кіровоградщини отримають грошову винагороду

Грошову винагороду у розмірі одного окладу отримають усі вчителі області до свого професійного свята.

Про це повідомив голова адміністрації Сергій Кузьменко під час апаратної наради у понеділок, 25 вересня, передає кореспондент «УЦ».

За словами посадовця, у бюджетах є необхідні кошти у вигляді субвенції на освітянські потреби.

«Якщо немає можливості використати освітянську субвенцію, то необхідно передбачити власні кошти. Але всі вчителі – не важливо, з якого джерела, – мають отримати винагороду», – зазначив голова області.

День працівників освіти відзначається в Україні щорічно у першу неділю жовтня.