Обошлись без почетных

«Зачем нам кузнец?»

Из к/ф «Формула любви».

На самом деле кузнецов на выставке «АгроЭкспо» было два: один ковал розу из металла, а другой штамповал памятные монеты. Оба пользовались огромным успехом у публики. Но речь пойдет о совсем других «кузнецах», без которых у нас обычно не обходится ни одно мало-мальски значимое мероприятие. Ну или раньше не обходилось…

На фоне десятка позитивных, а то и рекордных, сенсаций пятой, юбилейной «АгроЭкспо-2017» была одна, которая оказалась совершенно неинтересной тысячам посетителей, но не осталась незамеченной для чиновников, журналистов и организаторов. Дело в том, что впервые на открытие крупнейшей в стране выставки сельхозтехники не приехал ни один столичный «свадебный генерал». Ни один из вице-премьеров, ни профильный министр, ни даже один из замминистров, не говоря уже о первых лицах. Странно, не правда ли?

Впрочем, с первыми лицами как раз все объяснимо. В день открытия выставки Президент выступил на 72-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. На следующий день у него состоялась встреча с Трампом, а 22-23 сентября Петр Порошенко провел в Канаде. Да и был он у нас не так давно. Недавно был у нас и Владимир Гройсман. К тому же, похоже, пока в Верховной Раде не будет рассмотрен закон о пенсионной реформе, - наш премьер-министр невыездной. А вот что касатся его подчиненных, то вопросов тут более чем достаточно.

У автора, как и у вас, вполне резонно возникла мысль: а на кой ляд они нужны, эти «кузнецы»? С ритуалом открытия отлично справились губернатор Кировоградщины и мэр Кропивницкого. Выставка прошла успешно, довольны посетители, участники и организаторы – все, с кем удалось побеседовать. Но, скажите, в аграрной Украине столичная власть должна хотя бы демонстрировать уважение к основной отрасли экономики? Где это полубезголовое министерство АПК? Кто-то заменяет сбежавшего Кутового? Почему они не в полном составе в Кропивницком? Это же ваши непосредственные кормильцы. Или ваше поле – столичные кафешки?

А может, дело в том, что у Киева есть «своя» выставка? Правда, площадь ее в три раза меньше и количество участников пожиже, поскольку каждый квадратный метр продается задорого? А в Кропивницком – бесплатно. Да и бюджетных денег на «АгроЭкспо» нет – не наваришь на откатах. Украинский опыт подсказывает, что этот «игнор» неспроста, копнуть на штык – и вылезут коррупция и нездоровая конкуренция с админресурсом.

Объективности ради: на открытии выставки зачитали приветственное письмо Президента Украины. Но оно оказалось похожим, скорее, на телеграмму – три абзаца унылого канцелярского текста. Редакторская привычка анализировать прочитанное подсказывает: письмо не писали ни в Кропивницком, ни в Администрации Президента – стиль и объем совсем другие. Авторы его, скорее всего, находятся среди тех, у кого «своя» выставка.

Неплохо зная главного организатора и инвестора выставки, промышленника Павла Штутмана, могу предположить, что приглашения на «АгроЭкспо-2018» обязательно уйдут в столицу весной будущего года. А примут их там или не примут – ответ на этот вопрос зависит от умственных способностей чиновников и сроков предстоящих выборов. В любом случае, проблемы из этого никто на Кировоградщине делать не будет.

…В этом году накануне 1 сентября по стране прокатиласть волна публикаций, в которых неравнодушные граждане призывали чиновников больше «не отсвечивать» на школьных линейках. Может, и правда, надо начинать со школы?