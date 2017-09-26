Отсюда и в вечность

Алик – большинство кировоградских любителей футбола, коллег и друзей именно так называли Алексея Кацмана. Представить, что этого потрясающего оптимиста, невероятного жизнелюба, легендарного футболиста и тренера больше нет с нами – просто невозможно. Но реальность такова, что тяжелая болезнь, с которой Алексей Иосифович боролся долгие годы, таки оказалась сильнее.

Сердце Алексея Кацмана перестало биться в минувшую субботу на 71-м году жизни. И эту жизнь он прожил так, что оставил после себя любовь и уважение кировоградских поклонников футбола, многочисленных воспитанников, коллег и друзей. В составе родной «Звезды» он выиграл Кубок Украины, трижды становился лучшим бомбардиром команды по итогам сезона и был олицетворением той команды победителей. Ведь это абсолютная правда, что болельщики специально шли на стадион, чтобы увидеть Его игру, Его голы, Его передачи, Его мастерство и Его умение заработать важнейший пенальти. Но он никогда не симулировал, а просто умел укрыть мяч корпусом и выходить на ударную позицию так здорово, что защитникам только и оставалось, что фолить. И легендарный клич: «Алик – падай!» его нисколько не обижал, а был лишь доказательством того, что он – Мастер.

Свое мастерство Олег Иосифович, а именно так называли его маленькие футболисты, когда он начинал свою тренерскую карьеру, со свойственной только ему заботой передавал ученикам. Он каждого называл «сынок», и все воспитанники были для него родными. Многие из этих «птенцов гнезда Кацмана» впоследствии заиграли на профессиональном уровне, а некоторые сами стали легендами теперь уже «Зирки». Свою родную команду, которая тогда называлась «Зирка НИБАС», он в качестве помощника Александра Ищенко впервые среди клубов Кировоградщины вывел из второй в высшую лигу чемпионата Украины, где кировоградская дружина заняла пока наивысшее в своей истории 6-е место. Правда, до конца раскрыть все свои тренерские возможности по ряду причин Алексею Иосифовичу так и не удалось. Но он не жаловался на судьбу, вернулся к воспитанию своих мальчишек, с которыми возился практически до последних дней своей жизни, преподавая им не только футбольные, но и незабываемые жизненные уроки. И за эту веру в учеников таки получил звание «Заслуженный тренер Украины». Когда-то Алексей Кацман рискнул взять в свою группу Женю Зиновьева, который очень любил футбол, но до шести лет практически не ходил из-за болезни. Но Иосифович дал возможность мальчишке реализовать свою мечту, а тот не подвел тренера, когда стал сначала чемпионом Европы, потом чемпионом Паралимпийских игр в Рио, и вот в тот трагический день, когда Тренера не стало, Женя примерил золото чемпионата мира и со слезами посвятил эту победу памяти своего второго отца, как он называл Алексея Иосифовича.

Таких, как Кацман, со своим неповторимым юмором, своим мнением, которое никогда и нигде не боялся высказывать, своей любовью к родному городу и любимой команде, – нет и больше не будет. Он был единственным и неповторимым в своем роде. Алексей Кацман – это личность, олицетворившая собой эпоху романтического футбола, когда играли для зрителей, не щадя ни сил, ни здоровья и особо не думая о материальных благах. А потому и не накопил Иосифович этих благ, а здоровье частенько подводило, и вот в конце концов сердце не выдержало. И еще. Кацман бы точно не одобрил нашей грусти, а потому давайте просто скажем «Спасибо» за все, что он сделал и оставил на этой земле.

Вечная Вам память, великий ФУТБОЛИСТ, прекрасный ТРЕНЕР, замечательный ЧЕЛОВЕК.

Редакция «УЦ»