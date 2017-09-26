Талант краеведа

На прошлой неделе в Литературно-мемориальном музее Карпенко-Карого открылась выставка, посвященная писателю и краеведу Николаю Кузьмичу Смоленчуку.

Николай Кузьмич родился в 1927 году, и его судьба – это фактически судьба всего поколения. Угнанный подростком в Германию, попавший потом в фильтрационный лагерь в наказание за это, он после войны окончил пединститут, работал директором в сельских школах, а потом на кафедре литературы в институте.

– Вот посмотрите, – говорит хранитель фондов музея Лариса Хосяинова. - Это его диплом кандидата наук. Обратите внимание на год – 1971. А теперь посмотрите на записи в трудовой книжке: в этом же году его исключили из партии, обвинили в буржуазном национализме и уволили из института, просто за то, что он дал кому-то почитать статью Ивана Дзюбы «Интернационализм или русификация?». Три года он, кандидат наук, блестящий литературовед, писатель, работал в заочной школе. Он писал письма, добивался справедливости, и через три года его восстановили в партии и разрешили вернуться к преподавательской деятельности.

Но нам Николай Смоленчук интересен прежде всего как краевед. Многие факты о жизни Кропивницкого, Карпенко-Карого, которые мы сегодня считаем хрестоматийными, открыл именно Смоленчук. Он работал очень скрупулезно: записывал воспоминания, сравнивал их между собой, искал документальные подтверждения и т. п. А еще именно он первым выступал с инициативой открыть у нас в области литературно-мемориальные музеи Марка Кропивницкого, Ивана Карпенко-Карого, Ивана Микитенко и Юрия Яновского.

– Вот эти его записи, - показывает Лариса Хосяинова, - для нас уникальны. Здесь нет даты, но по тому, что в тексте статьи он цитирует Сталина, можно понять, что речь идет о начале пятидесятых годов, когда Николай Кузьмич был еще студентом! Он пишет именно об этом доме, о том, что здесь необходимо открыть мемориальный музей. Расписывает очень подробно, что нужно для этого сделать, вплоть до того, куда расселить людей (здесь в то время была коммуналка). Музей здесь был открыт только в 1995 году, но все было сделано именно так, как предлагал Николай Смоленчук в 50-х.

В музее Кропивницкого нам когда-то рассказали, что в 1949-1950 годах земляк Марка Лукича бобринчанин Николай Смоленчук сам нашел дом Марфы Зайковской, в котором жил Кропивницкий, приезжая в Елисаветград. Он ходил по соседям, записывал воспоминания стариков и старушек о том, как выглядели дом и двор во времена Зайковской. И когда в 1982 году здесь открыли музей, то и дом, и двор реконструировали именно по записям Смоленчука.

У него было совершенно удивительное чутье – он точно знал, что будет востребовано через 30-50-100 лет, что именно ему нужно успеть записать. Ну зачем, казалось бы, описывать двор? Зачем записывать воспоминания о Кропивницком старушек из Бобринца, которые один раз мельком видели великого режиссера, когда были детьми? Сегодня все эти записи нужны и востребованы – из них складывается цельная картина.

Замечательно, что в литературном музее сегодня так же бережно хранят память о самом Смоленчуке. На выставке представлены его книги, печатная машинка, документы, рукописи и много уникальных фотографий, которые передала в музей вдова писателя Нинель Михайловна.