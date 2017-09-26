У Кропивницькому дадуть грошову допомогу учасникам АТО і ветеранам війни

Матеріальну допомогу від міської влади отримають учасники АТО і ветерани обласного центру.

Відповідне рішення прийняв виконавчий комітет міської ради на своєму засіданні вчора, 25 вересня, повідомили «УЦ» у прес-службі мерії.

За інформацією начальника відділу соціальної підтримки населення Юлії Вовк, на виконання заходів з реалізації Комплексної програми підтримки учасників антитерористичної операції в східних областях України та членів їхніх сімей на 2017-2019 роки по 3000 гривень отримають 145 учасників АТО.

За поданням міської організації ветеранів 145 її членів отримають матеріальну підтримку по одній тисячі гривень кожний з нагоди відзначення в Україні Дня ветерана. Допомогу вручать 29 вересня під час урочистого засідання клубу «Ветеран» у приміщенні міської ради. Початок урочистостей – о 10:00.