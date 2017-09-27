У Кропивницькому жінці вирізали 17-кілограмову пухлину (ВІДЕО)

У Кропивницькому жінці видалили пухлину вагою понад 17 кілограмів.

Це гігантське новоутворення жінка носила два десятиліття, передає ТСН. Пухлина тиснула на внутрішні органи і серце. Зрештою, 61-річна хвора не могла не те що ходити, а й навіть лежати, бо задихалася. На таке надскладне і ризиковане втручання зважилися лише в одній лікарні.

Пані Людмила вперше підводиться після надскладного хірургічного втручання. В операційній вона залишила три десятки кілограмів зайвого – це загальна вага пухлини і тканини, що її оточувала. Центр тяжіння змістився, і жінці доводиться вчитися ходити заново.

«Стільки років я ходила з цією своєю бідою і ніхто не брався мене оперувати. Тому що визначили, що у мене і серце, й інфаркт начебто був, такий стан, і відмовлялися. І ось я потрапила до людини, яка повернула мені життя», – каже жінка.

Щоб врятувати їй життя, лікарі зважилися на ризиковане втручання. Операція тривала близько двох годин. За операційним столом одночасно працювали четверо хірургів.

Таку гігантську пухлину лікарі бачили вперше. Раніше вони видаляли різні новоутворення, але їхня вага рідко перевищувала 10 кілограмів.

«Операція в екстремальних умовах протікала. Вона ще в зв’язку з цією патологією не могла лягати на спину. Вона вже більше десяти років не спить на спині, тільки трошки на бочку. А нам треба було її укласти на операційний стіл. Щоб провести нормально, адекватно операцію – це певне положення у хворого повинно бути», – розповідає хірург.

Після операції з видалення новоутворення на пацієнтку чекала ще одна – на серці. Але з’ясувалося, що разом із пухлиною жінка позбулася і серцевої вади.