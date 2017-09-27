Затримана у Кропивницькому за хабар податківець поки не знайшла півмільйона на заставу

Начальник управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксана Рева, яку підозрюють у хабарництві, наразі знаходиться у СІЗО.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі військової прокуратури Південного регіону.

20 вересня СБУ та військова прокуратура Південного регіону затримали на одержанні хабара у розмірі 80 тисяч гривень заступника начальника ГУ Державної фіскальної служби в області Олену Берестовенко та начальника управління доходів і зборів з фізичних осіб Оксану Реву. Вони вимагали й отримали від місцевого підприємця 80 тисяч гривен. За цю суму посадовці обіцяли не показувати в акті податкової перевірки виявлені порушення законодавства та не нараховувати штрафні санкції.

Гроші передавали в одному з кафе на виїзді з Кропивницькому. Там хабарниць і взяли на гарячому.

«УЦ» уважно вивчила декларації обох затриманих. З’ясувалося, що Олена Берестовенко жила на свою зарплату, Оксана Рева, крім зарплати, отримала у 2016 році ще й страхові виплати та дохід від надання майна в оренду. Чиновниці також задекларували готівку, а Берестовенко вказала, що придбала у 2017 році за 180 000 гривень автомобіль Hyundai i30.

У родині Оксани Реви автомобілів – більше. Її чоловік – власник п’ятьох вантажівок, чотирьох напівпричепів та легковика Toyota Camry.

22 вересня Ленінський районний суд Кропивницького обрав запобіжний захід Олені Берестовенко – її відпустили під заставу у 128 тисяч гривень.

Оксані Реві також призначили заставу – 480 тисяч гривень. Якщо її не внесуть, підозрювана проведе два місяці у СІЗО.

«Станом на сьогодні гроші ще не внесли, – повідомили 27 вересня «УЦ» у прес-службі військової прокуратури Південного регіону. – Відповідно, підозрювана поки знаходиться у СІЗО».

Оксані Реві та Олені Берестовенко загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна.