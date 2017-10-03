Невыгодная ничья

Действительно нулевой результат столь ожидаемой битвы «Александрии» с «Зиркой» на стадионе «Ника» отдалил обе команды от заветной шестерки и не позволил оторваться от преследователей. Но если оценивать объективно, то ближе к победе были именно гости.

Начался матч под взрывы петард александрийских ультрас и с преимуществом хозяев поля. Правда, до серьезных угроз воротам Евгения Паста дело не доходило. Все атакующие ходы конкурентов достаточно спокойно предугадывались и нейтрализовывались защитниками «Зирки». Здесь нужно выделить действия Сесе Пепе, от которого александрийцы отлетали, как горох от стены, и Качарабы, включенного по итогам матча в разные символические сборные тура, составляемые нашими коллегами. Здорово смотрелся в середине поля Драченко, успевавший «перекусывать» выпады визави на подступах к собственной штрафной и организовывать острые контрвыпады. В общем, минуте к 15-й гости полностью освоились, успокоились и стали играть смелее, а главное – разнообразнее. Правда, не хватало классной завершающей передачи, которая позволила бы завершить точным ударом командные усилия.

Но все же голевые моменты у кропивничан были. Сначала Бацула потерял мяч на своей бровке и организовал выход Эль-Амдауи (Ишем провел не лучший матч) и Рассадкина на одного Гитченко. Однако французский легионер далеко отпустил от себя мяч, и, казалось, момент упущен. Хотя первым на подборе оказался вызванный в молодежную сборную Украины Максим Прядун, который «выстрелил» метров с 17-ти в верхний угол. Здесь выше всяческих похвал сыграл голкипер «Александрии» Юрий Панькив, в прекрасном прыжке «потащивший» этот мяч.

Вскоре у гостей был еще более опасный момент. Это Алексей Чичиков, отмечавший в этот день свое 30-летие, сделал справа выверенную передачу в штрафную, где Качараба бил головой, казалось, наверняка, с отскоком от земли. Но и здесь выше всяческих похвал сыграл Панькив, парировавший и этот удар. Так что на перерыв конкуренты ушли без забитых голов.

Второй тайм подопечные Владимира Шарана начали агрессивно. И тут «дрогнул» Маткобожик, который так же, как и Прядун, получил вызов в украинскую «молодежку». Александр «подарил» мяч сопернику, но, к счастью, забивал Ситало, уже находясь в офсайде. А дальше забить важнейший мяч снова могли гости после прекрасного удара с лета из-за пределов штрафной полностью освоившегося в основе Цюпы (опять выручил Панькив) и комбинации с проходом и передачей Арно Геджа на Эль-Амдауи, которому для того, чтобы поразить пустые ворота, не хватило нескольких сантиметров.

Но затем инициатива перешла к подопечным Владимира Шарана. Несколько шансов забить, в основном после стандартов, не использовал здорово вошедший в игру Старенький, а центрбек Бондаренко, опять-таки после штрафного, головой направил мяч в стойку ворот Евгения Паста, который, как и его коллега, может смело занести себе этот поединок в актив. Так что ничейный результат можно назвать вполне справедливым.

Более расстроенным на послематчевой пресс-конференции выглядел все же Владимир Шаран, который высказал недовольство игрой своей атакующей линии. Роман Монарев, подводя итог противостоянию, отметил, что не получался быстрый переход от обороны к атаке и не хватило реализации голевых возможностей.

Этой напряженной дуэлью финишировал первый круг в чемпионате украинской премьер-лиги, но самое интересное все равно еще впереди…