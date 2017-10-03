Здесь читают стихи, здесь играют в сентябрь…

Каждый уважающий себя житель Кировоградщины должен побывать на Хуторе «Надія» на фестивале «Вересневі самоцвіти». Здесь всё, здесь все. Лучшие люди считают обязанностью побывать здесь в конце сентября, пройтись, посмотреть, послушать. Журналисты «УЦ» встречали на аллеях самого главного хутора Кировоградщины и бывших глав областной администрации и областного совета, руководителей районов и городов, менеджеров крупнейших компаний, представителей интеллектуальной элиты региона. «Вересневі самоцвіти» – знаковое, важное, неординарное, несмотря на почти полувековую историю, событие для всех.

Действо на Хуторе «Надія» – не самая театральная часть всего театрального фестиваля, который длится почти неделю. Но именно здесь, под сенью вековых дубов, – квинтэссенция, кульминация, катарсис и точка над «і» нашего маленького собственного карнавала.

Как-то так уютно, по-хуторянски в хорошем смысле слова, «надиевское» утро началось с чтения стихов на вольном воздухе. И нас всего десятка два слушали декламацию Героя Украины, первого главы Народного руха, поэта и киносценариста, живую легенду Ивана Драча. Честно говоря, немного боялся, что живой классик сейчас как выдаст что-то про корифеев и «фундаторів», такое нечто отлитое из чугуна или гранитно-железобетонное словесное послание. А Иван Федорович вместо этого прочел два легких, с оттенком непередаваемого юмора стихотворения, чем немало порадовал. Чувствует патриарх – не место на хуторе «грузить» людей заумью.

Позже Драч рассказал, что перед этим посещал эти славные места аж в далеком 1970-м году вместе с Олесем Гончаром. И признался, что сейчас здесь стало лучше, ухоженнее, видна неравнодушная забота. Иван Федорович приехал накануне, ночевал дома у своего друга Виктора Погребного, нашего известного журналиста, в селе Матусовка Маловисковского района.

Виктор Алексеевич Погребной приложил немало усилий, чтобы Хутор «Надія» стал тем, чем он есть сегодня. Хотя главная заслуга в том, что все мы хотя бы раз в год бываем в этом харизматичном месте, принадлежит Андрею Тобилевичу, внуку Ивана Карпенко-Карого. Андрей родился именно тут, на хуторе, в далеком 1905 году. Вернулся в родные края после войны, старался возродить хутор. Был обвинен в украинском национализме и выслан, но в 1956 году благодаря поддержке поэта Максима Рыльского Хутор «Надія» стал государственным заповедником, получил поддержку и финансирование. Андрей Тобилевич стал первым директором хутора-заповедника-музея.

Об этом говорил в своих выступлениях на хуторе Виктор Погребной. И от избытка эмоций, впечатлений, встреч и выступлений Виктор Алексеевич на следующий день и умер… Смерть зла и несправедлива, но то, что провел свой предпоследний день Погребной именно здесь, имеет свой глубокий смысл. Он много посвятил памяти Ивана Карпенко-Карого, много сделал, чтобы корифея помнили. Именно он добился, чтобы в другом знаковом месте нашего знаменитого земляка-драматурга, в селе Арсеневка Новомиргородского района, где родился Карпенко-Карый, был создан музей, проведена асфальтовая дорога, само село зазвучало, как место рождения корифея, не забылось, не стерлось из коллективной памяти. Светлая память…

А фестиваль гудел, жил, радовал. Выступали театральные коллективы – из наших краев и гости, в других местах пели, танцевали, кажется, некоторые просто сами по себе, вне рамок фестиваля. Были свадебные кортежи – сегодня модно отметиться на хуторе в самый главный день совместной жизни. А людей… Автор имеет опыт оценки количества принимающих участие в публичных мероприятиях. По субъективной оценке, на «Вересневих» на хуторе было тысячи три человек! Вшестеро больше, чем живет в тутошнем селе Николаевка. И это притом, что не было таких важных персон, как в прошлом году, когда активное участие в фестивале принимал министр культуры Украины Евгений Нищук. Самой звездной фигурой нынешних «Вересневих самоцвітів» стала актриса Леся Самаева. Театральная в первую очередь исполнительница снялась почти в семидесяти фильмах и сериалах! Неудивительно, что за автографом к ней выстроилась целая очередь, девчонок в основном. К удивлению наблюдателей, Леся не отделывалась простым росчерком, а спрашивала, как зовут, и писала вполне многословные пожелания.

У актрисы есть то, что роднит ее с нашим областным центром. Евгений Курман, главный режиссер Кировоградского академического областного музыкально-драматического театра имени Марка Кропивницкого, – ее родной брат. Вполне естественно, первый вопрос журналиста «УЦ» был таким:

– Рідний брат не запрошував вас зіграти роль у якій-небудь виставі нашого театру?

– Звичайно, це було б дуже цікаво, це був би ні з чим не порівняний досвід. Хотілося би. Однак я прекрасно розумію, що в нього своя чудова трупа, яка має бути задіяна в виставах. Та я сподіваюся, що можливий буде такий собі обмін між моїм театром драми та комедії на лівому березі Дніпра та вашим шанованим театром. Можливо, виставами, можливо, навіть акторами на якийсь час. Це був би чудовий, корисний досвід. Якщо така ідея буде втілена в життя, я з великою радістю приму участь у цьому.

– Ми зараз на землі Карпенка-Карого знаходимося, вшановуємо його пам’ять. Є роль у п’єсах Івана Карповича, яку б вам хотілося зіграти? У нього багатий вибір «жіночих» п’єс – «Безталанна», «Наймичка», «Бондарівна», «Гандзя»…

– Навіть не знаю… Класика вона тому й класика, що з кожним наступним роком свого життя читається інакше, відкриваються нові грані, все стає глибшим. Та однаково все залежить від режисера. Бо там, у класика, такі глиби, такі характери, самі п’єси, які грати не переграти, і кожен бачить це по-своєму… І все це цікаво, має право на життя. Чесно кажучи, я погодилася би на будь-яку пропозицію зіграти карпенківську героїню!

Фото Олега Шрамко, «УЦ»