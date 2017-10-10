И снова нам чего-то не хватило

Вот и закончился для нашей сборной очередной отборочный цикл к чемпионату мира по футболу, который, как бы кто этого не хотел, таки пройдет в России. Кое-кто сейчас потирает руки от удовольствия: мол, после поражения от хорватов масса проблем решилась сама собой. Мы же сейчас постараемся не только взглянуть глазами очевидцев на 2 заключительных матча команды Шевченко, но и поделиться околофутбольными впечатлениями.

Обнадеживающий дождливый Шкодер

Итак, для того, чтобы киевское противостояние с хорватской сборной не превратилось в пустую формальность, команде Андрея Шевченко нужно было обязательно выигрывать у соперников из Косово. Тут стоит напомнить, что поединок второго круга состоялся в албанском Шкодере, где команда Косово проводила все свои домашние матчи. Туда вместе с солидной группой из 150 наших болельщиков, объединенных проектом «Вірні збірній» премиум-спонсора национальной сборной Украины «Першої приватної броварні», отправился наш киевский коллега Леонид Веселков. Сборная и журналисты прилетели в столицу Албании – Тирану, а потом около двух часов на автобусе добирались к месту игры.

Поединок оказался под угрозой срыва из-за ливня, который лил с такой силой, что даже сами албанцы не могли вспомнить ничего подобного. К счастью, дождь к началу игры немного стих, при этом дренажная система газона стихию выдержала, и только к середине второго тайма футболисты стали испытывать определенные трудности. Особое «месиво» образовалось во вратарской хозяев, откуда и «пришел» такой спасительный для украинцев автогол. Да и второй мяч Андрей Ярмоленко забивал также из этой многострадальной зоны.

Примечательно, что о нашем матче местные жители практически ничего не знали. Только с появлением украинцев, наверное, они поняли, что сегодня здесь будет футбол. В Шкодере идти до стадиона от украинского фан-посольства, которое было во всех городах, где побывали «Вірні збірній», предстояло меньше километра. Но за этот короткий отрезок времени все промокли до последней нитки. Каково же было футболистам, сражавшимся не только с соперниками, но и с ливнем, который только усиливался по ходу игры? Ну и тут нужно снять шляпу перед украинскими болельщиками, которые на трибунах не прекращали поддерживать свою команду ни на секунду. В общем, сложно в тот день пришлось всем, но свою задачу украинские игроки выполнили.

Лучшим в этот вечер у нас был Коноплянка, который больше всех обострял ситуацию, бил по воротам и стал соавтором первого гола, направив мяч по классной траектории во вратарскую, где Гармаш заставил ошибиться защитника. Косовары же нашим воротам угрожали считанные разы, да и не так, чтобы очень опасно. В общем, все закончилось в пользу сборной Украины.

Ну и как же без албанских наблюдений Леонида Веселкова?

– Албания меня очень по-хорошему удивила. Для начала замечу, что население там выросло практически вдвое. Страна развивается стремительно, что привело к увеличению рождаемости и возвращению тех, кто эмигрировал в ужасные времена диктатуры Энвера Ходжи. Кстати, там действительно во многих дворах бункеры – полукруглые, сферической формы, сооруженные на случай ядерной атаки империалистов. И еще в Албании светофоры установлены только в Тиране, поскольку до 1991 года простым людям запрещалось иметь автомобили. Там пользовались в основном гужевым и общественным транспортом. Да что там говорить, если, как рассказал нам экскурсовод, централизованный водопровод в Албании появился два года назад. А еще не собирались ни пенсионный, ни подоходный налоги. И при этом государство как-то существовало.

Но сейчас Албания стала стремительно двигаться вперед. Там очень чистые улицы, работает огромное количество ресторанов и кафе. В одиннадцать вечера вы запросто можете воспользоваться услугами парикмахерской, а автосервисы и автомойки буквально на каждом шагу. Бензин там где-то 35-40 гривен за литр, средняя зарплата, по словам гида, 300 евро, а пенсия – 200.

Европейцы едут туда отдыхать потому, что там все на порядок дешевле. Для развития туризма албанцы буквально готовы на все. Мы побывали на экскурсии в двух крепостях и поняли, что к своим достопримечательностям они относятся очень бережно и трепетно. А еще здесь прекрасные виды и, говорят, отличное море. Так что совсем не случайно Албанию в 2021-м году ждут в Евросоюзе. Несмотря на достаточно большое количество бедных людей, по темпам развития Албания вскоре может нас опередить. Достаточно сказать, что там в выпусках новостей называются фамилии и суммы задолженности самых больших неплательщиков квартплаты или налогов, будь то чиновник или простой работяга. Вот такая интересная система общественного порицания.

В завершение скажу, что эта поездка для фанатов, которые отправились на матч еще 3 октября, была необычайно комфортной, с остановками в Будапеште, Хорватии и Черногории. Все предыдущие недочеты были учтены, и сейчас болельщики, может, потому и выдержали эту стихию, что до этого здорово отдохнули и были готовы к любым испытаниям.

Перед главной битвой

Итак, после того как хорваты сенсационно вначале проиграли туркам, а затем позволили финской сборной уйти от поражения на последней минуте, главные фавориты нашей группы поставили себя в сложнейшее положение. Учитывая то, что худшая из команд, занявших вторые места, «пролетала» мимо плей-офф, то именно Модрич, Ракитич и компания могли остаться без чемпионата мира даже в случае ничейного исхода в Киеве. Ведь мало кто верил, что исландцы, разгромившие в гостях турок и «отцепившие» подопечных Мирчи Луческу от мирового первенства, проиграют дома косоварам. Забегая вперед, отметим, что Исландия своего шанса не упустила и может уже бронировать себе билеты в Россию.

А хорватский футбольный союз перед игрой с украинцами пошел на кардинальный шаг, уволив главного тренера Анте Чачича и назначив на его место малознакомого широкому кругу специалистов и болельщиков Златко Далича. Новый коуч «шашечных» как игрок «звезд с неба не хватал», а его тренерские успехи ограничиваются работой под руководством легендарного Мирослава Блажевича и выходом в финал Азиатской Лиги чемпионов.

Но игроки приняли нового наставника, о чем свидетельствовали слова Домагоя Виды на предматчевой пресс-конференции. Он подчеркнул, что вина за провал лежит на футболистах, и сейчас от них зависит ближайшее будущее. Кстати, киевскому динамовцу украинские журналисты задавали вопросы об ощущениях: каково это – играть вроде бы на родном стадионе, но уже без поддержки болельщиков? Вида ответил, что Киев действительно стал для него вторым домом, но сейчас все его помыслы связаны исключительно со сборной, которая готова выполнить сложную задачу. А говоря о Марлосе, Домагой заметил, что новоиспеченный украинец – исполнитель высокого класса, но гостям нужно показать такую игру, чтобы никто из соперников не смог в должной мере проявить себя.

Что же касается самого Златко Далича, то он выглядел абсолютно спокойным, говорил, что ни секунды не раздумывал над предложением возглавить национальную сборную, что ультиматумов ему никто не ставил, но сам он прекрасно осознает меру ответственности, с хорватскими игроками, игравшими и играющими в Украине, наставник не советовался, поскольку сам хорошо изучил игру конкурентов, а тактических новшеств просто не было времени подготовить, но класс хорватских футболистов позволит добиться победного результата Как показала игра, Далич не лукавил.

А вот Андрей Шевченко несколько переоценил возможности своих игроков, поскольку перед матчем утверждал, что ребята готовы к бою и знают, как действовать против «звездных» соперников. А еще Андрей Николаевич обрадовался возвращению в строй Ракицкого и посетовал, что одна из двух сборных, демонстрирующих хорошую игру, вынуждена будет пропустить чемпионат мира. Вместе с главным тренером на пресс-конференцию пришел Андрей Ярмоленко, которому я задал следующий вопрос:

– С Косово вы несколько сменили амплуа и действовали на острие, а где чувствуете себя более комфорт­но и какие сюрпризы подготовили хорватам?

Ответ одного из лидеров нашей сборной был следующим:

– Сегодня мы говорили с тренером о моей позиции на поле в предстоящей игре. Он сказал, что не требует от меня, чтобы я был привязан к одной конкретной позиции, мне нужно играть по всему фронту атаки. Когда я нахожусь на одном фланге, меня легко перекрыть. Игроки группы атаки должны иметь пространство, уметь перемещаться. Мы понимаем, какая нас ждет игра, – на карту поставлено все. Хорошо, что мы играем дома. Уверен, что будет полный стадион. Игроки отдадут все силы, чтобы не было стыдно смотреть в глаза болельщикам. Завтра нам нужно думать только о своей игре, сделать план на матч и придерживаться его. Только так мы сможем победить.

И если бы соперники сыграли только один тайм, то с Андреем Ярмоленко можно было бы согласиться, но…

Разминка

Тут речь пойдет о товарищеском футбольном матче болельщиков Украины и Хорватии. На искусственном газоне спорткомплекса им. Банникова состоялась ответная встреча, ведь первую в Загребе выиграли хозяева с перевесом в два мяча. В киевском матче посчастливилось поучаствовать и мне. Вот только выступать пришлось за… сборную гостей, у которых не хватало футболистов для ротации состава. Играли два тайма по 30 минут девять на девять, что без замен любителям не так просто. Желающих украинцев оказалось в избытке, и четверых решили отправить для дружеской поддержки друзей-конкурентов. Рассудив, что лучше играть, сколько хватит сил, чем ждать, пока тебе дадут возможность проявить себя более молодые и жадные до игры соотечественники, я надел футболку хорватской команды и вышел в основе на острие атаки. До перерыва матч проходил с переменным успехом со взаимными шансами, один из которых представился и мне. Но, пробивая с выгодной позиции с острого угла, чуточку промахнулся, а на второй удар из-за пределов штрафной среагировал вратарь. Тут вот подумалось: а что, если бы забил и наши проиграли?

Не стану рассказывать обо всех перипетиях эмоционального матча, главное, финальный свисток зафиксировал победу украинцев – 2:1. Но это был как раз тот случай, когда результат вообще не имел никакого значения. И еще порадовало, что это был настоящий любительский футбол без всяких оговорок.

От надежды до разочарования

Ближе к началу главного поединка украинские и хорватские болельщики прошли разными маршрутами, внушительными фан-маршами по Киеву и заняли свои места на НСК «Олимпийский». Несмотря на призывы некоторых групп ультрас бойкотировать матч из-за продажи билетов по удостоверениям личности, трибуны оказались переполненными. И поддержка у сборной Украины была солидной. Вот только нам еще надо учиться поддерживать команду постоянно, как я это видел у поляков, а не фрагментами. Хотя привычные патриотические заряды, привет Путину, живая волна, волнующее исполнение национального гимна и световой перформанс – все это было.

Да и подопечные Андрея Шевченко в первом тайме выглядели прилично. Украинцы здорово прессинговали, выигрывали подборы, быстро переходили в контрнаступление, хорошо задействовали левый фланг с активными Коноплянкой и Матвиенко и имели несколько прекрасных шансов выйти вперед. Притом, что грозные хорваты с Модричем, Ракитичем, Манджукичем и их партнерами абсолютно не впечатляли. А голкипер Субашич чрезмерно волновался. И вы знаете, тут ведь был матч до первого гола, и забей первыми мы, когда головой с убойнейшей позиции промахнулся Коноплянка…

Если же говорить о недостатках, то было много передач ради передач, совершенно неубедительно выглядел Марлос, отчего и угроз справа практически не исходило. Ярмоленко на острие атаки чувствовал себя не в своей тарелке, а альтернативы тренерский штаб не нашел. Вот и не хватило в завершении самой малости. Но в целом первый тайм вызвал оптимизм.

Провал после перерыва выглядел гораздо ужаснее. Хорваты провели работу над ошибками, разменяли по позициям Манджукича с Крамаричем, который и стал главным героем матча. Как только «шашечные» добавили в скорости и заиграли активнее на чужой половине, у нас пошли ошибки, две из которых (вот где блистательно проявил себя Модрич!) хорваты использовали. А после пропущенного мяча плана Б у нашего тренерского штаба не было. Ибо выход на замену Коваленко и Сидорчука ничего не изменил, поскольку игра у хозяев поля абсолютно развалилась. Так что, судя по второму тайму, победа хорватов выглядела заслуженной и логичной.

Хорватских болельщиков, которые на радостях стали швырять файеры чуть ли не на поле, попросили заранее покинуть трибуны, а некоторые из наших поклонников футбола стали уходить задолго до финального свистка, что не делает им чести.

Как бы там ни было, а в этом отборочном цикле были удачные мгновения, и мы стали свидетелями тренерского риска, появления новых имен и иного игрового почерка национальной сборной. Конечно, ошибок, провалов и досадных потерь (вспомните ничьи с Исландией дома и Турцией – на выезде) оказалось больше, что и не позволило финишировать даже вторыми в достаточно проходной группе. Как сказал Златко Далич, в важнейшей игре его соперники ничем не удивили, и он был готов к любым поворотам в игре. Имея столь классных, да еще и предельно злых и сконцентрированных на результате футболистов, можно быть уверенным в собственных силах. Именно более высоким классом соперников объяснил Андрей Шевченко причины поражения. Но слишком расстроенным главный тренер украинцев после матча не выглядел, заявив, что верит в потенциал наших игроков и готов продолжать работу. Анализ же всего отборочного цикла Андрей Николаевич пообещал сделать позже, на специальной пресс-конференции. Главное, чтобы эти оценки помогли в дальнейшем не только надеяться, но и верить, и побеждать, и участвовать в крупнейших турнирах.