На Кіровоградщині на пожежі загинули двоє людей

У Знам’янському районі Кіровоградської області під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.
Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області у понеділок.
За інформацією прес-служби, о 06:25 шостого листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Трепівка Знам’янського району.
Горіло перекриття житлового будинку та речі домашнього вжитку.
Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих: жінки 1939 р.н. та чоловіка 1963 р.н.
Силами вогнеборців о 07:11 пожежу локалізували, а об 10:16 – ліквідували.
Причини пожежі та смерті громадян наразі з’ясовують фахівці.