На Кіровоградщині на пожежі загинули двоє людей

У Знам’янському районі Кіровоградської області під час ліквідації пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих.

Про це «УЦ» повідомили у прес-службі УДСНС в області у понеділок.

За інформацією прес-служби, о 06:25 шостого листопада до служби порятунку надійшло повідомлення про пожежу на території приватного домоволодіння у селі Трепівка Знам’янського району.

Горіло перекриття житлового будинку та речі домашнього вжитку.

Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіла двох загиблих: жінки 1939 р.н. та чоловіка 1963 р.н.

Силами вогнеборців о 07:11 пожежу локалізували, а об 10:16 – ліквідували.

Причини пожежі та смерті громадян наразі з’ясовують фахівці.