У Кропивницькому пошкодили вірменський пам’ятний знак

Вандали вже вдруге за місяць пошкодили пам’ятник Хачкар на набережній Кропивницького.

Про це повідомляє сайт «КП», передає кореспондент «УЦ».

«Нам проінформували, що пошкодили ковані лавочки, повідомляє голова організації спілки вірмен Тігран Хачатрян. – На одну із них кинули бетонний стовп. Біля самого пам’ятного знака навалили купу сміття, а стенд із описом – вирвали. Тиждень тому хтось уже зривав стенд. Але ми не дуже звернули на те увагу. Відремонтували, а тут знову. Посадили нещодавно там квіти, Їх теж повиривали. Ми доклали великі зусилля, щоб привести до ладу те місце. Раніше там був смітник, ми все вичистили, встановили пам’ятник, лавочки, виклали там плиткою площу, встановили освітлення. Камінь для пам’ятника півроку вручну різьбили. Це серце усіх вірмен, які живуть на території області. Це одне місце, куди з’їжджаються вірмени.

Ми написали заяву у поліцію. І будемо просити правоохоронців, місцеву владу, щоб вони посприяли у розшуку цих злодіїв.