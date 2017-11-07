Красота без условностей

Рядом с нами живут люди, ведущие тихую, но бесконечную вой­ну. Многие не в состоянии даже покинуть пределы собственной квартиры, а о том, как им живется, мы, здоровые люди, даже не догадываемся. Их враг – собственное тело, родившееся или оказавшееся из-за болезни либо травмы непослушным и беспомощным. И в этой войне у них очень редко бывают союзники. Стоит ли говорить о том, что многие наши граждане с ограниченными возможностями рано или поздно сдаются, замыкая себя в четырех стенах.

Но у любого человека есть выбор. Каждый может осуществить свою мечту, несмотря на ограничения тела, а подчас даже благодаря им. Истории людей, победивших свою инвалидность и жизненные обстоятельства, вдохновляют и побуждают к действию. Здоровым такой пример как будто намекает: «Смотри, у него отказали ноги – и он смог, а ты – здоровый и сильный – жалуешься на жизнь и ничего не делаешь. Возьми себя в руки!» А для того, кто вынужден передвигаться в инвалидной коляске или пользоваться протезом, подобные истории победы духа – как глоток свежего воздуха, кричащие: «Смотри – он смог! Значит, и для тебя не все потеряно, значит, и ты тоже можешь».

Героиня одной из таких историй несколько дней назад посетила Кропивницкий. Она не победила свою болезнь, но смогла доказать, что людям в коляске доступны подиум и камеры профессиональных фотографов. Она – тот самый союзник, помогающий другим людям с ограниченными возможностями получить в свои руки главное оружие в тихой войне против своей беспомощности – веру в себя.

В течение трех дней в Кропивницком гостила Оксана Кононец – обладательница титула «Мисс Украина на инвалидной коляске» и участница международного конкурса красоты среди девушек с ограниченными возможностями. На этом конкурсе Оксана получила звание «Мисс Индивидуальность».

Корреспонденту «УЦ» удалось немного пообщаться с этой хрупкой, но мужественной девушкой во время ее визита в Центр социальной реабилитации для детей-инвалидов. Оксана избрала активную жизненную позицию – мотивировать людей с ограниченными физическими возможностями. Девушка оказалась в инвалидном кресле после падения с 5-го этажа, в результате которого у нее были сломаны шейные позвонки. Поначалу она могла лишь немного двигать плечами, но сегодня Оксана – фотомодель, общественный активист и… бьюти-блогер.

– До травмы я была визажистом, а потом фактически пришлось учиться заново всему. Для меня одной из заветных целей в реабилитации было не столько научиться самостоятельно держать ложку или чистить зубы (хотя и это тоже), сколько самостоятельно накраситься. Для любой девушки выглядеть красивой и ухоженной – очень важно, а для девушки в инвалидной коляске это, наверное, еще важнее. Я научилась краситься сама, а теперь веду видеоблог, в котором показываю, как девушке сделать макияж, имея проблемы, подобные моим.

Оксана с трудом шевелит пальцами – ладони у нее все еще практически нечувствительны. К тому же она страдает от постоянной гипотермии – спутника многих колясочников.

– Из-за того, что я сильно мерзну, на один из этапов международного конкурса красоты для меня шили платье по специальному заказу. Конкурс проходил в Варшаве, все расходы, связанные с ним, брали на себя организаторы. Участницам нужно было только оплатить дорогу. Из-за этого не все девушки смогли приехать – на конкурс были заявлены 25 участниц, реально участвовали 24 девушки. Кажется, участница из Вьетнама не смогла приехать. Мне пришлось лететь в Варшаву самолетом, и это было очень страшно, особенно учитывая, как я получила травму. Но все обошлось. Я не выиграла, но само участие в конкурсе красоты очень мотивирует.

Кстати, обладательницы титулов «Мисс» и «Вице-мисс», как и в обычном конкурсе красоты, должны провести год, занимаясь общественно полезной и благотворительной деятельностью. Каждая участница, и я в том числе, подписывала с организатором специальный контракт, в котором указывалось, что в случае победы она берет на себя такие-то и такие-то обязательства. Титул «Мисс Индивидуальность» ни к чему не обязывает. Но я сама для себя решила заниматься общественной работой и мотивировать колясочников выходить в мир и жить полноценно настолько, насколько это возможно. Я организовала благотворительный фонд, за средства которого был реализован проект «Красота в инвалидной коляске».

Данный проект представляет собой выставку фотографий девушек с ограниченными возможностями. На снимках они изображены в различных образах, отражающих их внутренний мир, желания и увлечения, иногда – работу или хобби. Презентация выставки состоялась во вторник 31 октября в областной научной библиотеке им. Чижевского. Сегодня Оксана, вопреки условностям и ограничениям, успешна и востребована. Но между нынешним успехом и разрушительной травмой стоят годы упорного и тяжелого труда.

– Я не скажу, что после травмы впала в депрессию, - говорит Оксана. - Нет, не было того отчаяния. Конечно, некоторое время я поплакала в подушку, потом просто читала, смотрела телевизор. По телеку тогда шел сериал «Роксолана». Я, наверное, чуть ли не все фразы из него запомнила, а потом в какой-то момент задалась вопросом: «А чем я буду дальше заниматься? Неужели вот так всю жизнь сидеть перед телевизором?» И я стала вести свой блог. А потом решилась пройти кастинг в реалити-шоу «ПоLOVEинки» на «Новом канале».

Это шоу стартовало в 2015 году, и героями в нем были люди, которых принято называть «не такие, как все». В эту обширную категорию попали и герои на инвалидных колясках. С партнером по этому телепроекту Оксана подружилась, но, как призналась девушка, к близким отношениям она пока не готова.

– После всего очень трудно допустить мысль о том, что в моем положении могут быть какие-то серьезные отношения. Я пока не могу найти в себе достаточно сил и доверия для этого.

Но именно после участия в шоу Оксану заметили модельные агентства и стали приглашать на фотосессии. Это позволило девушке обрести уверенность в себе, а впоследствии привело ее на сцену международного конкурса красоты. Кроме того, девушка стала поклонницей Ника Вуйчича.

– Я посетила его мотивирующее выступление, когда Ник приезжал в Киев в 2016 году. В этом году тоже хотела его послушать, но из-за подготовки к конкурсу у меня не было на это времени. То, что он делает, необходимо людям с ограниченными возможностями во всем мире. Украина – не исключение. Особенно после того, как на Донбассе началась война. Многие молодые люди – парни моего возраста – получают травмы, становятся инвалидами. Их нужно поддержать, показать, что с травмой, потерей конечности, потерей каких-то функций тела жизнь не заканчивается, возможностей много. Сегодня я презентую фотовыставку о девушках в колясках. Но уже есть планы сделать подобный проект с участием парней – вы представить себе не можете, сколько в нашей стране живет красивых мужчин!

Слушая Оксану, действительно заражаешься ее оптимизмом и энтузиазмом. Но наше общество пока не слишком готово принять таких, как она. Тем более что ей есть с чем сравнивать.

– Если сравнивать Польшу и Украину в плане доступности для колясочников, то это, конечно, небо и земля, - говорит Оксана. - Начиная с Варшавского аэропорта, в котором есть, например, приспособленный туалет. Практически в любое кафе, в любое общественное здание можно без проблем попасть в коляске. Инфраструктура построена так, что передвигаться мне было легко, много простых, интуитивных решений. В Украине вопросом доступности не занимались до 2012 года, до «Евро-2012». Когда Украина стала интересовать международное сообщество, тогда и стал на повестке дня вопрос о приспособленности нашей инфраструктуры, наших улиц для колясочников. Многое было сделано, но пока нам до стран Европы еще далеко. Но если сравнивать Украину, например, с Индией, то у нас еще все очень неплохо, и радует, что Украине до Европы намного ближе, чем Индии до Украины.

После Кропивницкого Оксана Кононец и фотовыставка «Красота в инвалидной коляске» поедут в прифронтовой Мариуполь. Мы желаем этой изящной и сильной девушке удачи – ее труд необходим обществу.

Фото Олега Шрамко, «УЦ».