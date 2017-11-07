Примите участие в бюджете участия

До 10 ноября (включительно) еще можно проголосовать за проекты общественного бюджета, или так называемого бюджета участия на 2018 год. Напомним, что в следующем году на проекты кропивничан из городской казны будет выделено 5 миллионов гривен. А вот самих проектов на конкурс представлено намного меньше, чем на «Общественный бюджет-2017».

Многие авторы проектов в этом году всерьез занялись агитационной работой. В СМИ и в соцсетях активно пиарят проекты реконструкции набережной и создания клуба для молодых людей с инвалидностью «Сильные духом». Оба проекта, безусловно, важные и нужные. Но сейчас о тех инициативах, которые не особенно распиарены.

Кроме набережной

Набережная соревнуется еще с десятью большими проектами, среди которых есть два общегородских, три локальных (для жителей отдельных микрорайонов), два проекта спорткомплексов – на Казачьем острове и на ул. Жадова, проект футбольного поля возле общежитий КНТУ, а также проект «Толока», предполагающий создание на Новониколаевке центра для участников АТО.

Еще один общегородской проект – создание Музейной площади возле художественного музея, рядом с остановкой общественного транспорта «Гостиница “Киев”». На плане это даже не площадь, а скорее сквер с клумбами, лавочками, скульптурами и фонарями. Идея, на наш взгляд, тоже прекрасная – сегодня эта заасфальтированная площадь с жуткими киосками выглядит скорее как часть Центрального рынка.

Второй городской проект касается установки театральных тумб с подсветкой на остановках, площадях и т.п. Дело, безусловно, тоже очень нужное, особенно для театральной столицы.

Три локальных проекта касаются создания летних театров на поселке Новом и на Беляева, возле школы № 8, а также ремонт перехода через овраг на Завадовке.

Судя по стоимости больших проектов, в следующем году будут реализованы три из них. По данным электронного голосования на сайте горсовета, на 6 ноября лидировали «Амфитеатр» на пос. Новом, реконструкция набережной и проект создания футбольного поля. Впрочем, опыт голосования за бюджет-2017 показывает, что, когда в систему введут данные «бумажного» голосования, ситуация может кардинально измениться.

Каждый выбирает для себя

В следующем году будет реализована половина или почти половина из малых проектов, поданных на конкурс. Большинство малых проектов – локальные, то есть касающиеся одного двора, улицы, квартала или детсада.

По результатам электронного голосования, 6 ноября лидировали Фитнес-экогородок на Беляева, продолжение арт-инсталляции «Аллея зонтиков» на Дворцовой, установка новых зрительских трибун на бейсбольном стадионе «Юность», проект «Горнятко», который предполагает занятия гончарным искусством для военнослужащих и членов их семей, а также восемь детских площадок во дворах по ул. Металлургов, 10, Металлургов, 18, Металлургов, 36, Коваленко, 9, Жадова, 28, корп.2, в садике № 22 и в дошкольной группе при школе № 33.

А что? Жители поселка Нового – большие молодцы. Сегодня они имеют все шансы и на «Амфитеатр», и на благоустройство нескольких дворов микрорайона. Нам хочется сегодня их поддержать. Потому что, если за проект футбольного поля на Родимцева никто не голосует – значит, на Родимцева никому, кроме автора проекта, оно, по большому счету, и не нужно. В этом и прелесть бюджета участия – каждый выбирает для себя.

А вот несколько довольно симпатичных и креативных общегородских проектов пока остались практически без внимания. Мы имеем в виду проект установки на улицах и площадях Кропивницкого современных туристических указателей, проект «Влюбленные фонари» по установке лавочки-арт-объекта возле медуниверситета и фестиваль «День уличной музыки». Но, может быть, это тоже только до подсчета «бумажных голосов».

В отдельную группу – Социальные проекты – организаторы в этом году выделили предложения, касающиеся людей с инвалидностью. Здесь, по результатам электронного голосования, лидируют три предложения: «Достойная работа и возможность социализации для людей с особенными потребностями», оборудование специального спортзала в центре соцреабилитации и центр для молодежи «Сильные духом».

В любом случае у нас есть еще пара дней, чтобы проголосовать за понравившиеся проекты. Это можно сделать или на сайте горсовета (выберите разделы «Громадянам» – «Громадській бюджет» – «Проголосувати»), авторизировавшись с помощью платежной карты «ПриватБанк», или в Центре предоставления административных услуг горсовета (вход с улицы Гоголя) с 10.00. до 17.00, при себе иметь паспорт.