Шесть дней – и один фильм

Наши телевизионщицы Елена Кваша и Екатерина Мурованая в соцсетях заинтриговали кропивничан фоторепортажами со съемочной площадки. Ясно было, что снимается какое-то кино. Съемки для нашего города не новинка, но интерес к происходящему рос с каждым новым фото. И у нашей редакции тоже. Мы решили спросить непосредственно у виновниц интриги.

«Большая киношная толока»

Елена Кваша, исполнительный продюсер:

– Год назад, после того, как мы закончили съемки «Авантюристов» для телеканала ICTV, Катя Мурованая сказала, что было бы здорово снять свою историю. Она давно вынашивала идею снять фильм по пьесе французского драматурга Матея Вишнека «Приключения медвежат панда…». Я прочитала эту пьесу и поняла, что это очень крутая история. В то же время я не представляла, как это можно сделать.

Мы стали думать об этом. Думали долго, пока Катя не сказала: «Хватит думать. Давайте что-то делать. Начнем с того, кто будет играть». В пьесе всего два героя – Он и Она. В роли мужчины мы увидели Евгения Скрыпника. Поговорили, он прочитал материал и тоже загорелся. И гореть он стал так, что у нас не было ни одного вечера без обсуждения материала.

Мне было интересно за всем этим наблюдать, так как все это для меня было впервые. Но мы настолько во все это ввязались, что выход был только один – надо начинать снимать кино. На помощь пришел Вадим Мурованый. Слава Богу, подключился Юрий Гугленко, без которого мы бы не реализовали нашу идею, требующую очень крутую технику. Мы все очень хотели, чтобы этот фильм состоялся. Пока все складывается так, что он будет.

В работе над фильмом было задействовано очень много людей, представляющих наш город. Нам помогли сотрудники музея Осмеркина – его интерьер идеально подошел под Катино представление о квартире, в которой происходит действие. Оля Краснопольская и Аня Иванова предоставили нам картины, которые по идеологии должны быть в кадре. «Стейк Хаус» и Елена Августова обеспечили съемочную группу питанием. Благодаря Горбачевой и Бровченко у наших героев были нужные образы. Дейнекина, Левандовский, Ланецкий обеспечили замечательную атмосферную массовку. В целом это была гигантская совместная работа, поддержка и понимание.

У нас были ночные смены. В пять вечера мы заходили на площадку и в восемь утра уходили. То, что я видела, – это колоссальный труд. Мы на площадку снесли такое количество инвентаря! Были предметы из запасников музеев, вещи из галереи Цуканова. Это была большая киношная толока. Здорово, что все люди так отнеслись к процессу.

Со съемками было связано много мистики. Чего стоит только то, что работу мы начали в пятницу 13-го. После первого дубля по традиции о штатив разбивается тарелка. Когда Катя это сделала, один из осколков прилетел мне в лоб. Однажды на площадку пришла черная кошка, которую сразу же «удочерили». Несколько раз во время съемок пропадало электричество – у нас горел «пакетник», ломался счетчик. К счастью, не было ничего такого, что нельзя было исправить.

«Безумный конвейер»

Екатерина Мурованая, режиссер:

– Мы сознательно пожертвовали полным метром, чтобы в фильме было больше динамики. Для каждого из нас, тем не менее, это первая настолько серьезная работа. Если не считать студенческих работ, то это мой дебютный фильм. Хочу сказать, что самое неблагодарное дело в этой работе – организация. Она никак не связана со сверхзадачей, но без нее не будет никакого кино и за нее не дают наград и премий. Если бы не люди, о которых вспомнила Лена, ничего бы не было.

Кажется, что сделать художественный фильм за шесть дней – нереально. Это был безумный конвейер, где мы шли по намеченному плану, не было ни времени, ни сил возвращаться к придуманному. Это был еще и экстрим, потому что актеры впервые увиделись за час до съемки. До этого мы общались только по скайпу. Большая удача, что Женя и Таня подошли по психофизике.

Хочу рассказать, как мы нашли Таню. Мы рассматривали другую актрису, но по объективным причинам у нас не получилось сотрудничать. Мы расстроились, но начали поиск. Искали долго и зашли на кастинг-сайт. Мы с Леной одновременно указали на одну и ту же фотографию актрисы. Это была Татьяна Красникова, актриса Серого театра. Благодаря нашей землячке Юле Танской мы получили контакты Тани и связались с ней. Выяснилось, что она у себя в театре эту роль уже играла. Позже Таня призналась, что сомневалась, соглашаться или нет. Она решила, что если ей понравится режиссер, то согласится…

Актерам было сложно. Женя, играющий в театре, умеющий жить на сцене, быть в образе в течение двух часов, не понимал, как можно повторять эмоцию в нескольких дублях. Таня, которая участвовала в куче телевизионных проектов, срывалась, ругалась. Но все-таки у нас на площадке была прекрасная атмосфера.

К нам приезжали такие специалисты из Киева! Настя Куликалова, которая была механиком, очень многому нас научила. Я с огромным удовольствием смотрела на нее и училась. Она не указывала, что делать, а молча предлагала, поправляла, выставляла свет. Это высший пилотаж. Ее называют VIP-механиком. И мы поняли почему. Кстати, специалистами, которые работают с оптикой и со светом, нам помог тоже наш земляк, работающий в Киеве, Ваня Фомиченко. Он тоже к нам приезжал. Поработать с таким художником по свету – большое счастье. Он помог посмотреть на свет по-другому. В его руках кадр дышит.

Как будет называться фильм, я пока не могу сказать. Не потому, что это тайна. Просто есть несколько вариантов, и я еще не отдала предпочтение одному из них. Мы продолжаем работу над фильмом. Впереди – монтаж, озвучивание, цветокоррекция. Хотим закончить к концу года. Думаю, что успеем.

Девушки связались с автором, объяснили, что будет «происходить» с его пьесой. Ответ пришел незамедлительно: разрешаю снимать не для коммерческого использования. Екатерина намерена участвовать с фильмом в фестивалях. Режиссер Мурованая обещает премьерный показ в Кропивницком.