Вибори в ОТГ Кіровоградщини: «Суттєва перевага президентської сили»

Умовна опозиція вже розпочала підготовку до наступних виборів голови держави, тим часом політична сила діючого Президента святкує перемогу на виборах голів об’єднаних територіальних громад, які відбулися в Україні тиждень тому. Про підсумки та наслідки цієї кампанії для нашого регіону ми говорили з Русланом Стадніченком, кандидатом політичних наук, доцентом Центральноукраїнського педагогічного університету.

– Давайте почнемо із загальної оцінки політологом ходу виборів, які пройшли майже на диво спокійно.

– До виборів була прикута увага ЗМІ – суттєво порушити процес і процедуру було неможливо. У нашій області голова обласної адміністрації Сергій Кузьменко під особистий контроль взяв те, щоб цей процес відбувся прозоро, чесно, щоб не було потім питань до голів і депутатів, які будуть представляти об’єднані громади. Вибори організовувалися не тільки Центральною виборчою комісією, а й частково на місцях, і тут проявилися недоліки самоорганізації на деяких територіях. Однак якщо говорити в цілому, то вибори відбулися чесно, коректно, відображають те, з якими настроями прийшли люди на дільниці. І я думаю, що виборці повинні й надалі контролювати обраних ними представників, слідкувати за ними.

– Що скажете з приводу того, що деякі політики на загальнодержавному рівні стверджують, що вибори відбулися не в правовому полі?

– На цьому наголошувала Юлія Тимошенко, це питання піднімав зокрема й «Опозиційний блок». Однак тут є, як на мене, абсолютно незрозумілі речі. Візьмемо нашу Кіровоградську область, наприклад, Смоліне. 22 з 26 депутатів обрані від «Батьківщини», це більше 80 відсотків – навіть Янукович не мав ніколи таких результатів. Ми не даємо юридичну, правову оцінку, але в експертному середовищі є запитання. І коли після цього Юлія Тимошенко заявляє, що відбулися нечесні вибори, ми просто мовчимо та дивуємось.

В Помічнянській ОТГ за партійними списками 17% – «Опозиційний блок», 15% – «БПП “Солідарність”». Якщо ви зайняли перше місце та не визнаєте виборів, то ви не визнаєте свого першого місця?

Я думаю, ми маємо справу з тим, що політики вже починають президентські кампанії. Усі ті люди, які сьогодні називають себе опозицією, певний час знаходились при владі, тому це умовна опозиція. І ця умовна опозиція намагається активізувати частину виборців, знайти точки для критики влади – найпростіше критикувати саме виборчі механізми. Справді, Юлія Тимошенко отримала досить великий «пакет» депутатів, і для нас важливо, щоб цей «пакет» використовувався на користь громади. Нас має цікавити питання, чи будуть обрані представники громад зайняті процесами децентралізації, втіленням інтересів тих громадян, які за них проголосували, чи вони будуть просто залучені в боротьбу за владу.

– Чи ви аналізували, хто ті люди, які очолять громади?

– Коли ми говоримо про Кіровоградську область, в 4 із 6 ОТГ перемогли представники «БПП “Солідарність”». Якраз, до речі, вчора пройшла зустріч представника нашого міста в парламенті Костянтина Яриніча з новообраними головами ОТГ, новими лідерами цих громад. Піднімалось питання про те, що треба, щоб на рівні Верховної Ради, обласної державної адміністрації і ОТГ відбувалась співпраця. Скажімо, якщо буде прийнята державна програма радіологічного та соціального захисту, яку ініціює Яриніч, яким чином ви будете впроваджувати її у себе на території? Або, скажімо, в нас є масштабна обласна програма «Здоров’я наших дітей» під патронатом Сергія Кузьменка. Якщо ви будете втілювати її на своїй території, як ви будете узгод­жувати ці дії? Для громад вигідно використовувати ті інструменти, ті бюджетні кошти, які вже виділені на певні програми, – загальнообласні чи загальнодержавні.

– Є «пакет» депутатів, який отримала «Батьківщина», і є керівники громад, які в більшості були підтримані іншою політичною силою. Як вважаєте, чи буде спів­праця? Хто має більший вплив на процеси всередині громади?

– Для політичних експертів цікаве співвідношення й модель. Ми маємо 4 з 6 голів громад від президентської сили, які виграли. По суті, це модель майбутніх президентських виборів, тому що тут ви голосуєте по мажоритарній системі, за одну людину – коли один лідер перемагає, як і на президентських виборах. Ця людина несе першу відповідальність, так як президент несе відповідальність за те, що відбувається в цілому в державі. Те ж саме щодо депутатів, це теж серйозна відповідальність за впровадження змін, використання коштів на цій території. В процесі децентралізації ці можливості серйозно збільшаться, депутат зможе більше впливати на те, що відбувається на його рідній землі.

– Президента або голову критикувати легко, бо він один, і всі знають, як його звуть. Як критикувати депутатську фракцію чи депутатський корпус? Це така, трохи розмита відповідальність?

– Не дуже вона й розмита. Скажімо, є «Народний фронт». Партія перемогла на останніх виборах до парламенту. Сьогодні з більш ніж 20% рейтингу в них залишилось близько одного відсотка. Це питання недовіри, яка є до депутатського корпусу, і зокрема до представників «Народного фронту» – Яценюка, Парубія… Якщо представники тієї чи іншої політичної сили на теренах місцевих громад не будуть справлятися зі своїми зобов’язаннями, виконувати обіцянки, з якими вони прийшли, це буде відбиватися на рейтингу всієї партії.

На рівні громади ви можете прямо звернутись до людини, щоб вона щось зробила, і будете бачити, робить вона це чи не робить. Тут є навіть такий, «місцевий» фактор – коли вибори проходять у селі, в селищі чи навіть і невеликих містечках, там люди знають один одного. Якщо, припустимо, будуть виділятися крупні суми на якісь проекти, а вони не будуть реалізовуватись, ви одразу побачите, що депутат поїхав на новій машині чи будинок кращий собі побудував, а це вже питання довіри – недовіри до вашого представника.

– Якщо говорити про накладання одних виборів на інші, чи можна порівнювати їх із президентськими та які прогнози можна зробити?

– Як по Україні в цілому, так і по області, за партійними списками в містах – суттєва перевага президентської сили. По всій Україні, по главам ОТГ біля 150 обрані від «Солідарності», біля 50 чоловік – самовисуванці і десь порядку 13-15 чоловік від «Батьківщини». Все інше – за межами похибки. Цей тренд вже поступово вимальовується, але більш чітко і більш загальні висновки зможемо зробити в квітні, коли відбудуться наступні вибори в ОТГ.

Володимир Ханін.