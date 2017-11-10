В Олександрійському районі висадили плантацію лохини

ТОВ «УкрАгроКом» заклало плантацію лохини в селищі Приютівці Олександрійського району.

Про це «Моїй Олександрії» розповів комерційний директор «УкрАгроКом» Павло Фесюк.

«У нас був раніше сад яблучний, він вийшов зі строю, і ми його ліквідували. Тепер там буде лохина, цікава ягода», – сказав він.

Фесюк зазначив, що площа плантації становить 4 га. Також він додав, що ягода лохини «дорого коштує».

Лохина вважається дієтичним продуктом за велику кількість корисних властивостей. Ягоди лохини складаються на 88% з води, 7,9% – цукру, 1,1% – білків, 1,4% – органічних кислот, 1,2% – клітковини і 0,3% – дубильних речовин і пектинів.

Лохина корисна майбутнім мамам як джерело фолієвої кислоти, необхідної для правильного розвитку всіх органів плоду і системи кровотворення. Ягоди мають чудову антиоксидантну властивість (за даними дослідників зі США – найвищою серед плодів), що здатне попередити розвиток онкологічних захворювань, хвороб кровообігу, зберегти молодість шкіри та гостроту зору. Також лохина є низькоалергенною ягодою, її можна вживати маленьким дітям.