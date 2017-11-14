Человек футбола, или Дело всей жизни

Трудно поверить, что Анатолич, как называют друзья и коллеги председателя Кировоградской областной федерации футбола и руководителя Аттестационного комитета футбольных клубов ФФУ Виктора Безсмертного, недавно отметил свое 60-летие. А еще юбиляр настолько у всех нас ассоциируется со спортивной Кировоградщиной, что немногие знают: свои первые шаги он сделал в соседней области. Впрочем, биография Виктора Анатольевича настолько тесно связана с нашей спортивной историей, что наиболее интересные ее факты в изложении самого героя сегодняшней публикации, надеемся, привлекут внимание читателей «УЦ».

Криворожские и армейские «университеты»

– Мои детство, отрочество и юность прошли в Кривом Роге, который в советские времена пользовался дурной славой из-за ужасной криминогенной обстановки. У нас во дворе большинство моих ровесников или попали в тюрьму, или употребляли наркотики. Для меня спасением стали занятия спортом. Кстати, что интересно, в русскую школу меня в 6 лет, ведь родился я 6 ноября, не взяли, а вот в украинскую зачислили с удовольствием. Не приняли меня, малыша, и в секцию футбола местной ДЮСШ.

И тут очень повезло, что отец был педагогом-организатором в детско-юношеском клубе, которые в те годы работали почти при каждом ЖЭКе. Папа был учителем от Бога, хотя так и не получил специального образования. И он стал моим первым тренером по футболу и хоккею. Из-за этой невероятной увлеченности спортом во втором классе возникли большие проблемы с учебой. Каюсь, бывало, что в школу даже не ходил. И только после визита родителей к классному руководителю и последовавшей за этим серьезной взбучки с угрозой запретить занятия футболом и хоккеем я стал учиться с таким усердием, что опередил одноклассников по многим гуманитарным предметам, не говоря уже о физической культуре. На уроках учитель где-то с 6-го класса доверял мне проводить разминку с ребятами и потом делить одноклассников на футбольные команды.

Вот химию не любил из-за чего и оставил после первого семестра учебу в электромеханическом техникуме и ушел в ПТУ, где получил специальность электрогазосварщика. Кстати, и сейчас еще пользуюсь по мере необходимости полученными знаниями. Ну а тогда, в юности, продолжал заниматься футболом в ДЮСШ, играя на позиции центрального или правого полузащитника. В Кривом Роге дорос до дубля «Кривбасса», но тяжелая травма колена фактически поставила крест на серьезной профессиональной карьере. На любительском уровне еще потом достаточно долго продолжал играть, но вот момент, когда можно было заявить о себе, именно тогда был упущен. А в училище больше для себя еще боксом стал заниматься и даже выиграл чемпионат Кривого Рога.

Кстати, боксерские навыки очень пригодились в армии, службу в которой проходил в войсках связи ПВО в Германии. Мог оказаться в спортроте, но получилось, что ехал в последнем вагоне, и, пока туда дошли «покупатели», спортсмены оказались не нужны. А уже на месте назначения в городе Бернау, когда старослужащие, или, как их называли, «деды», хотели повоспитывать дерзкого салагу, схватил гантели и сказал, что смогу за себя постоять. Так что уважать себя заставил и даже потом, за полгода до демобилизации, по «протекции» этих «дедушек», которых чуть-чуть учил боксу, получил отпуск домой, звание младшего сержанта и стал заместителем командира взвода.

А еще в довершение создал полковую команду, которая выиграла первенство дивизии по футболу. Тактика у нас была незамысловатая: вначале забивали, а потом отходили в защиту, сохраняя победный счет. И вот после победы представители спортроты поинтересовались: как они меня проморгали? Я им напомнил историю про последний вагон.

Вообще армия была мне не по душе, поскольку постоянно жить по разнарядке и отдавать честь тем, многие из которых того недостойны, – претило. Поэтому, когда поступило предложение остаться на сверхсрочную с перспективами, отказался и отправился домой.

Уже в Кривом Роге по стечению обстоятельств поступил в пединститут, который просто оказался ближе, чем горный, по пути нашего с другом следования. А город-то огромный, и экономия времени нас убедила. Вот так я поступил на факультет общетехнических дисциплин и трудового воспитания, который в итоге и закончил.

В футбол я продолжал играть, благо, колено уже не так беспокоило. Кстати, в те времена, играя за сборную Центрального горно-обогатительного комбината в разных турнирах и числясь сварщиком, получал 220 рублей. Конкуренция же только в чемпионате Кривого Рога в конце 70-х была, исходя из нынешних реалий, просто фантастической. Там было три лиги, в двух из которых основные команды должны были обязательно иметь детские коллективы, а в высшем дивизионе – еще и юношей. Стадион вместимостью под 10 тысяч на наших матчах заполнялся до отказа, а билеты продавали по 10 копеек.

Любопытно, что оказаться в Кировограде я мог еще после второго курса. У жены здесь жили родственники, и она очень хотела переехать в более благополучный во всех отношениях областной центр. А еще родная тетя моей супруги была гражданской женой легендарного тренера кировоградской «Звезды» Алексея Расторгуева.

Так вот, мы договорились, что я перевожусь на факультет физвоспитания, играю за очень приличную на те времена команду физвоспа «Буревестник», которую тренировал Валерий Нечаев, и пробую закрепиться в «Звезде». В Кировограде все было договорено. Но тут в дело вмешался декан моего факультета криворожского пединститута, который мог получить по шапке, если бы моя затея осуществилась. И ценой хитрости, якобы уехав на месяц в командировку, не подписал документы. А потом поезд уже ушел и получил высшее образование я таки в родном городе. А декан дал тогда обещание распределить меня в Кировоград и свое слово сдержал в 1982-м году.

Школа, «Зирочка», «Водник», «Инваспорт»

– Направление на работу учителем труда получил в 8-ю кировоградскую школу, которая находилась напротив кинотеатра «Мир» в нынешнем здании УБОПа. Работал честно и добросовестно, но многое раздражало, да и понимал, что это не мое. К тому же стоявший остро жилищный вопрос никто не собирался решать. Так что терпения моего хватило на два года. Перед увольнением я даже выставил из класса приехавшего с инспекцией замминистра, которому сказал, что он срывает занятие. И хотя оргвыводов не последовало, а директор Лия Ильинична Бибикова долго не хотела отпускать молодого специалиста, я настоял на своем.

В 1984 году пошел я по стопам отца, став педагогом-организатором вначале в 10-м ЖЭКе, а чуть позже – в ДЮСТК «Звездочка». Здесь хотел бы поблагодарить моего непосредственного начальника в облжилуправлении Вячеслава Черняховского и руководителей СК «Звезда» Анисима Гаха и Дмитрия Бадияна, которые очень помогали на первых порах, а потом поддерживали постоянно. Спасибо, я сразу получил жилье в общежитии на улице Кременчугской. И в этом же районе стал набирать детей, увлекая их футболом, настольным теннисом и даже вел кружки выжигания по дереву и юных фотографов. Родители, возвращаясь с работы, всегда знали, что их дети при деле.

Самым главным и уникальным своим достижением считаю то, что удалось убедить руководителей СК «Звезда» создать в Кировограде настоящую хоккейную команду для участия в турнире «Золотая шайба». Мы купили комплект формы, полную амуницию и настойчиво тренировались, правда, только в зимний период, поскольку искусственного катка, как в других городах, у нас не было. На первый раз мы заняли 8-е место из 10-ти команд, что уже само по себе произвело фурор. Но потом, чтобы заниматься и летом, мы купили роликовые коньки и лыжероллеры. А еще, когда одному из ребят шайба попала в лицо, я заказал на заводе «Красная звезда» специальные маски, чтобы ребята уже не боялись получить травму. Это принесло свои плоды, ведь в следующем турнире мы стали шестыми, а в последний, 1989-й, год моей работы кировоградцы завоевали бронзовые награды во всеукраинском турнире «Золотая шайба». Это достижение до сегодняшнего дня остается непревзойденным.

И тут начался новый виток моей биографии, когда я согласился возглавить только построенный спорткомплекс «Водник» треста «Кировоградводстрой». Одним из основных аргументов в пользу перехода на новую работу было обещание выделить однокомнатную квартиру на Кущевке, ведь я продолжал жить в общежитии. Мы создали футбольную команду, которая позже выиграла отраслевой чемпионат среди коллективов Министерства водного хозяйства Украины и побеждала в первенстве области ФСО «Колос». Кстати, ворота нашей дружины защищал легендарный вратарь кировоградской «Звезды» Валерий Музычук, который тогда работал инструктором физкультуры «Кировоградводстроя». А тренировать юных футболистов мы пригласили первого наставника Андрея Канчельскиса Василия Капинуса. Кстати, Игорь Кравченко, пришедший на смену Капинусу, плодотворно трудится на «Воднике» до сих пор. Свой путь в большой футбол здесь начинали нынешние ассистент арбитра ФИФА Андрей Скрипка, арбитр украинской премьер-лиги Виктор Копиевский и многие другие кущевские ребята, проявившие себя на любительском футбольном уровне.

Еще мы открыли секции карате, настольного тенниса, волейбола, ритмической гимнастики, а также бокса и тяжелой атлетики, в которых свой опыт ученикам передавали нынешние старшие тренеры сборных области Виктор Саласенко и Вячеслав Жуков. Но самым главным нашим достижением было то, что криминогенная ситуация в одном из самых небезопасных районов Кировограда существенно улучшилась.

И еще именно на «Воднике» мы создали областное отделение Всеукраинского центра «Инваспорт». Рафаил Любарский, стоявший у истоков областной организации, предложил мне должность своего первого заместителя. Вместе с Рафаилом Романовичем при поддержке тогдашнего начальника облспортуправления Александра Березана мы создавали устав организации и делали все возможное и даже невозможное для будущих взлетов наших паралимпийцев и дефлимпийцев. Один из самых заслуженных наших спортсменов-инвалидов, первый украинский медалист Паралимпиад Юрий Андрюшин получил возможность выступать на высоком уровне с нашей легкой руки. И, как вы понимаете, пять лет напряженной работы в областном «Инваспорте» также оставили определенный след в моей жизни.

Решение о переходе на работу в областную федерацию футбола, членом исполкома которой я был с 1993 года, оказалось непростым. Ведь и в «Инваспорте» открывались отличные перспективы. Но возможность влиять на процессы развития любимого с детства вида спорта и желание попробовать себя в новом качестве оказались сильнее. И, как показало время, это был абсолютно правильный шаг…

На пути к футбольным вершинам

– В 1997 году председателем областной федерации футбола, которая располагалась в маленькой комнатушке в облспортуправлении на улице Ленина (сейчас там факультет искусств ЦГПУ им.В.Винниченко) работал Владимир Гурский. На первых порах у нас была масса проблем, связанных с недостаточным количеством команд в областном чемпионате, отсутствием квалифицированных арбитров, подготовкой профессиональных кадров и невыстроенной целостной системой работы. Но при огромном желании шаг за шагом мы двигались вперед. Главное – постепенно создали коллектив единомышленников на местах, который стремился развивать футбол не формально.

Вот в Кировограде до 2000 года вообще не было городской федерации, а соревнования проводились два раза в год. Когда же такая федерация по моей инициативе появилась, то футбольная жизнь в областном центре просто забурлила. В первом чемпионате у нас было только четыре команды, но в итоге мы пришли к городскому чемпионату по футболу в двух лигах, первенству по мини-футболу сразу в нескольких дивизионах в зависимости от уровня коллективов открытому городскому чемпионату по футзалу, который перерос в чемпионат области, где сильнейших в зимний период выявляют уже в пяти лигах. Так же и в районах, где есть огромное желание играть самих футболистов и энергия руководителей, результат просто превосходный.

То же самое можно сказать и о подготовке арбитров, которых у нас поначалу не было вовсе. Но, когда мы серьезно занялись этой работой, к 2003-му году у нас было уже 12 арбитров, обслуживавших матчи на профессиональном уровне. И неслучайно Виталий Дяденко дваджы признавался ПФЛ Украины лучшим арбитром в стране, также очень качественно работали на соревнованиях различного уровня Геннадий Махно, александрийцы Валерий Курганов, Олег Казьмин и Виктор Федан, а звание арбитра ФИФА следом за нашим первопроходцем Игорем Горожанкиным получила Наталья Алексахина, ассистентом арбитра ФИФА в настоящее время является Андрей Скрипка, работающий моим заместителем в областной федерации, а Виктор Копиевский уже с успехом судит поединки украинской премьер-лиги.

За все эти годы, когда я был исполнительным директором, заместителем председателя и председателем областной федерации футбола, многое пришлось пережить. Мы прошли путь от одной из худших федераций до лучшей областной федерации в Украине. И сейчас моя задача уже в качестве не только председателя областной федерации, но и руководителя одного из самых сложных комитетов ФФУ, сделать все, чтобы наш футбол, который ожидают новые перемены, продолжал развиваться и радовать его многочисленных поклонников.