На Кіровоградщині 22-річний чоловік та 17-річний хлопець забили насмерть свого 53-річного знайомого

Двоє мешканців Добровеличківського району, 17 та 22 років, за попередніми даними, вирішили провчити чоловіка, який ображав свою співмешканку, і побили його.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

Поліцейські встановили, що 13 листопада вночі двоє жителів населеного пункту під час розпиття алкоголю вирішили зайнятися «вихованням» 53-річного односельця, з яким мали давні неприязні відносини.

Вони прийшли до домоволодіння чоловіка та проникли у помешкання, де знаходився уп’яни господар. «Гості» почали бити його кулаками та ногами в різні частини тіла. Від отриманих тілесних ушкоджень потерпілий помер на місці.

Одного зі зловмисників затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Санкцією статті передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від семи до десяти років.