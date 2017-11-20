Одружитися за добу тепер можна і в Олександрії

Відповідно до розпорядження Кабiнету Мiнiстрiв України вiд 15 листопада 2017 року №812-р, Олександрiя увiйшла до перелiку мiст, що беруть участь у пiлотному проектi «Шлюб за добу».

Вiдтепер закоханi жителi Кiровоградщини зможуть офiцiйно зареєструвати свої стосунки за бажанням у будь-який день в двох мiстах областi, повідомили «УЦ» у прес-службі головного територіального управління юстиції.

«Першочергово проект функцiонував у туристичних мiстах, а також мiстах, якi межують з тимчасово окупованими територiями, з метою отримання в найкоротшi термiни офiцiйних свiдоцтв про одруження. Натомість тепер закохані мають можливість офіційно визнати свої стосунки за пришвидшеною процедурою на території всієї України, у тому числі в Кропивницькому, а відтепер ще й в Олександрії, не витрачаючи при цьому час на тривале очікування», – вiдзначив керiвник обласної юстицiї Вадим Гуцул.

У зв’язку з цим територiальне управлiння запрошує суб’єктiв господарювання – юридичних осiб публiчного права – стати органiзаторами державної реєстрацiї одруження в рамках проекту «Шлюб за добу» в Олександрії. Для цього необхiдно подати клопотання до обласного управлiння юстицiї про спроможнiсть надання такої послуги. За детальною iнформацiєю слід звертатися до Олександрiйського мiськрайонного вiддiлу ДРАЦС за номером телефону (0235) 9-15-03.