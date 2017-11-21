Познакомьтесь: «Фото Кроп»

Подобное не происходило лет двадцать. Теперь это случилось – фотохудожники Кировоградщины представили свои работы на отчетной выставке, открывшейся в библиотеке имени Чижевского. Есть на что посмотреть, чему подивиться, чем восхититься.

Раньше это была традиция – члены Национального союза фотохудожников Украины ежегодно отчитывались о проделанной работе, представляя общественности свои лучшие снимки. Потом традиция подзабылась, и вот снова возродилась, немного видоизменившись. Для участия в выставке принимались работы не только членов НСФУ, но и всех желающих.

На предварительном этапе было подано около двухсот работ. Художественный совет отобрал лучшие, 63 из которых участвуют в выставке, а около ста представлены в каталоге. «Критерием отбора была нестандартность снимков, их оригинальность, свежесть взгляда фотографа», – говорит председатель областной организации НСФУ Олег Шрамко.

Выставка называется «Фото Кроп». Гости, пришедшие в библиотеку на открытие, отмечали некоторую философичность представленных фотографий. Это действительно нестандартный, свежий взгляд, будь то портрет или пейзаж. Желающие еще успеют полюбоваться фотоработами – выставка продлится до середины декабря.