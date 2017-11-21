Сенсация за три тура до финиша

В своем предыдущем футбольном обзоре, посвященном развитию событий в украинской премьер-лиге, я писал о том, что сюрпризы, учитывая уровень конкуренции в нижней части турнирной таблицы, еще обязательно будут. И уже первый тур после паузы, связанной с матчами сборной, преподнес всем мегасенсацию. И вдвойне приятно, что сотворила ее «Александрия», переигравшая на выезде донецкий «Шахтер». К сожалению, «Зирка» не смогла повторить успех прошлого сезона, когда подопечные Романа Монарева одолели на своем поле киевское «Динамо».

Крушение стереотипов

В этом сезоне уже стало привычным, что «Шахтер» играет так, что соперники, как правило, первыми забивают, но затем «горняки» либо вырывают победу, либо добывают спасительную ничью. Причем происходило это как в национальном первенстве, так и в Лиге чемпионов. Но в этот раз в Харькове, как говорится, нашла коса на камень. А все дело в том, что отступать подопечным Владимира Шарана, добывшим только одну победу в предыдущих 15 матчах, да и то над каменской «Сталью», дальше было некуда. Упреки в невыразительной игре в атаке, в неспособности тренерского штаба изменить ситуацию, а также разговоры о необходимости кардинальных перемен сыпались отовсюду. А тут еще конкуренты, которые в начале первенства, казалось, обречены на вылет, стали дружно набирать очки, и ситуация в нижней части турнирной таблицы накалилась до предела. При этом каждая следующая неудача могла отбросить на самое дно. И понятно, что в таких условиях в противостоянии с набравшим ход «Шахтером» никто на александрийцев не ставил.

Нельзя сказать, что у донетчан присутствовала какая-то недооценка своих соперников. Об этом еще перед игрой говорил Паулу Фонсека, отмечая бойцовские качества, характер и целеустремленность будущих конкурентов, сражения с которыми в последнее время складывались непросто. И все же статус явного «андердога» раскрепостил александрийских футболистов и заставил рисковать тренерский штаб. И тут, как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Дело в том, что микроповреждение получил Артем Ситало и даже не поехал на игру. Владимир Шаран, имея в своем распоряжении двух центрфорвардов – Кулиша и Пономаря, решил поставить на острие атаки номинального хавбека Артема Поляруса. Нужно сказать, что Артем в одном из предыдущих противоборств с «Шахтером» уже пробовался на этой позиции и за счет своих скоростных качеств очень неплохо смотрелся. Правда, определенный риск все же был. Но воспитанник александрийского футбола не просто оправдал тренерское доверие, а, забив два мяча Андрею Пятову, стал лучшим игроком 16-го тура УПЛ.

Впрочем, Артем абсолютно прав в том, что не было бы никаких подвигов, если бы уверенно, смело и тактически грамотно не сыграла вся команда. Честно говоря, такую стремительно атакующую «Александрию» мы еще не видели. Гости вышли на поле без малейшего страха перед грозным соперником и продемонстрировали все недостатки нынешнего «Шахтера». Подопечные Фонсеки привыкли, что с первых минут соперник наглухо закрывается в защите и отбивается всей командой. Поэтому, когда конкуренты проводят супервыпады, хавбеки и защитники фаворитов оказываются к этому неготовыми, пропуская необязательные мячи. Но даже в этом случае гол в ворота чемпионов воспринимается как нежданное счастье, и вот тогда уж точно все усилия направляются на сохранение этого преимущества. Подопечные Владимира Шарана в этот раз сыграли совершенно по-другому. Гости стали с первых минут отвечать атакой на атаку, плотно прессинговали в середине поля и не давали разбежаться стремительным вингерам и крайним форвардам хозяев. Отобрав же мяч, александрийцы моментально переходили в контрнаступление с упором в основном на правый фланг, где прекрасно смотрелись Цуриков и особенно Бацула, проведший, пожалуй, свой лучший матч за «Александрию».

Именно так были забиты оба мяча. В первом случае атаку разогнал набравший отличную форму и составивший прекрасный тандем с капитаном Запорожаном в опорной зоне Алексей Довгий. За проникающим пасом в свободную зону слева не успел Бутко, Бацула прострелил, а Полярус опередил центрбеков хозяев и хладнокровно пробил Пятова с нескольких метров. Второй гол стал следствием прекрасного взаимодействия Бацулы и Грицука, а также отличных индивидуальных действий того же Поляруса. Артем откликнулся на скидку головой своего плеймейкера в штрафной, сбросил с себя мяч и ударом с разворота застал врасплох защитников и голкипера оппонентов.

И тут просто необходимо отметить, что хозяевам поля после первого пропущенного гола достаточно быстро удалось восстановить равновесие и, казалось бы, вернуть игру в нужное им русло. Одну из немногих ошибок допустили защитники, которые неудачно вынесли мяч точно на ногу Бернарду. Может, другие бы стушевались и стали бороться за спасительную ничью, но не александрийцы, и не в этот раз. Гости продолжали стремительно выбегать в контратаки, и их усилия во второй раз увенчались успехом.

И даже после этого о сохранении результата со стороны «горожан» речи не шло. В центральной зоне Фред под давлением опорников «Александрии» не получал много времени для принятия решений, Тайсон уже по традиции бегал много, но малоэффективно, а Марлос и Бернард также оказывались скованными плотной опекой. Неубедительными были и подключения вперед Бутко с Исмаили, пресекавшиеся их опекунами. Ну а без нацеленных и классных передач лучший голеадор нашего чемпионата Феррейра, как правило, оказывается абсолютно бесполезным и совершенно незаметным.

Вот и получилось, что две трети матча александрийцы смотрелись действительно лучше и в начале второго тайма могли вообще повести с разницей в два мяча. Очередной прекрасный выпад по центру завершился выходом один на один с Пятовым Грицука. К сожалению, Василий не проявил свойственной ему изобретательности и бесхитростно пробил в голкипера. А в другом эпизоде главный креативщик «Александрии» долго принимал решение и загубил перспективный момент.

Может, большего также хотелось бы видеть от лучшего бомбардира «горожан» Старенького, но о его роли в атакующих порядках наших земляков прекрасно знал и Фонсека. И потому опеке Сергея наверняка было уделено повышенное внимание на тактическом разборе. Как следствие – Старенький не особо усердствовал в нападении, но своих визави притягивал. Чеботаев же больше сражался с Бернардом, с которым у Сергея еще в прошлых матчах сложились «теплые и дружеские» отношения. Напомним, что свой победный гол в Александрии донетчане забили как раз после грубого нарушения бразильца на Чеботаеве, которое арбитр не заметил. Кстати, и в этот раз Бернард, уверенный в своей безнаказанности, ударил защитника «Александрии» в лицо, и снова рефери оставил такую явную грубость без своего внимания. Подобные выходки «горняки» позволяют себе не впервые, но никакой реакции со стороны тех, кто должен реагировать на подобные безобразия, пока мы не дождались. Гости же ответили соперникам слаженной и классной игрой, что стало совершенной неожиданностью для самоуверенных донетчан.

По моему мнению, Владимир Шаран тактически переиграл своего коллегу. И дело не только в прекрасном контратакующем стиле гостей, но еще и в своевременных решениях тренерского штаба «Александрии». Стоило Фонсеке бросить в бой второго мощного форварда Бланко Лещука, как тут же в ответ на поле появился Сергей Басов, призванный нивелировать перевес конкурентов на втором этаже. Хотя концовка все же выдалась тревожной, поскольку натиск «Шахтера» усиливался, а стремительные контрвыпады «горожан» уже не получались.

Но, честно говоря, даже на ничью чемпионы Украины в этой встрече не наиграли, поскольку их голевые моменты возникали больше спонтанно на фоне усталости александрийцев. И справедливо, что гости выстояли и впервые в своей истории обыграли «Шахтер», да еще и на выезде. Так что «Александрия» вернулась в борьбу за место в первой шестерке, утерла нос скептикам, продемонстрировала свои потенциал и характер, а еще предельно мотивировала киевское «Динамо» перед предстоящей игрой с «Зиркой».

Второго чуда не случилось

Конечно, мы рассчитывали, что кропивничане смогут повторить подвиг земляков и, как в прошлом чемпионате, обыграют киевлян. Однако в этот раз ситуация складывалась не в пользу подопечных Романа Монарева. Команда Александра Хацкевича, кажется, преодолела неудачную полосу, выиграла в чемпионате и в Лиге Европы, получив к тому же прекрасный подарок от «Александрии». Так что о поверхностном отношении к этому поединку и экономии сил со стороны киевлян речи быть не могло. Состав гостей, за исключением Виды и Гармаша, с учетом выбывших на долгое время из-за травм Сидорчука и Кравца, выглядел оптимальным. А выход на поле сразу двух форвардов – Мораеса и Мбокани – говорил о решительном настроении грандов. У хозяев только-только восстановились после повреждений Ковалев и Пепе. А не совсем готовые защитники при наличии такой атакующей линии у «Динамо» – это проблема.

И, как показало развитие событий, на наш взгляд, тренерский штаб «звездных» не угадал, поставив Пепе. Именно французский центрбек частенько не успевал за стремительными соперниками и не справился с опекой Мбокани, который решил исход поединка. Кстати, уже после матча Роман Монарев признает, что его тактический план на игру не сработал. Не хватило компактности действий во всех линиях, не получался быстрый переход от обороны в атаку, и не было должного давления на защитные порядки динамовцев.

Гости с первых минут устремились вперед и действовали достаточно разнообразно, со смещением акцентов атак с фланга на фланг. Хавбеки и защитники «Зирки» не всегда успевали за стремительными перемещениями конкурентов, а нацеленные передачи, как правило, доходили до Мбокани и Мораеса.

Если бы не проводящий великолепный сезон и вполне заслуживающий внимания тренеров национальной сборной Украины Евгений Паст, то еще до перерыва все вопросы относительно победителя дуэли могли быть сняты. Однако голкипер «Зирки» невероятно среагировал на удар головой метров с 10-ти Буяльского, отбил удар почти в упор от Цыганкова, нейтрализовал выход один на один Гонсалеса и еще в нескольких эпизодах в первом и втором таймах сыграл выше всяческих похвал. Но дважды в первой 45-минутке и вратарь хозяев поля оказывался бессилен, когда оставленный без опеки Мбокани зряче и точно пробивал головой после передач Морозюка.

После перерыва гости уже не так настойчиво атаковали, а играли по счету, держа в уме будущий выезд в Албанию на поединок Лиги Европы со «Скандербеу». Хотя, справедливости ради необходимо отметить, что во втором тайме, после замены Пепе на Малиновского и тактических перестроений в обороне, подопечные Романа Монарева выглядели гораздо лучше, больше шли вперед, создали несколько голевых возможностей у ворот Бущана, но воспользоваться своими шансами не смогли.

Финальный свисток арбитра зафиксировал заслуженную и стратегически важную победу киевского «Динамо» – 2:0, что позволило до 4 очков сократить отставание в турнирной таблице от лидирующего «Шахтера». А уже после встречи было приятно услышать от Александра Хацкевича благодарность за хорошо подготовленный газон и комплимент в адрес кропивницких болельщиков, которые, по словам Александра Николаевича, любят и понимают футбол.

Что там за поворотом?..

Итак, впереди в украинской премьер-лиге до зимней паузы осталось провести еще три тура. Как вы понимаете, плотность результатов сейчас такова, что каждый матч сродни финальному. Ведь сейчас в активе «Александрии», как и «Черноморца», 15 очков и 8-е место, а отставание от «Зари», занимающей 7-ю позицию, составляет 5 пунктов. «Зирка» с 14 очками замыкает десятку и опережает только «Карпаты» (14 очков) и «Сталь» (12 очков). Так что александрийцам необходимо удерживать высоко поднятую планку в домашних противоборствах с «Карпатами» и киевским «Динамо», а также в выездном поединке с «Ворсклой». «Зирке» же предстоят сражения в следующем туре в гостях с «Зарей», затем дома – с каменской «Сталью», и завершит 2017 год важнейшая игра с «Черноморцем» в Одессе.

А еще интересно будет следить за мариупольскими страстями, где «Динамо» будет доказывать свою правоту в Лозанне, самому «Мариуполю» предстоит оправдываться после обвинений в договорном матче в первой лиге против ФК «Горняк-Спорт» и убеждать в том, что они не являются второй командой «Шахтера». Ну и, конечно, ближайшие баталии позволят оценить шансы команд на первую шестерку или место в «зоне выживания». Так что нынешний чемпионат Украины в элитном дивизионе скучать болельщикам точно не дает.