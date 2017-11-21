Вероника Черная: запомните это имя

Во время «слепого» прослушивания на шоу «Голос. Дети» к этой 13-летней девочке повернулись все четверо членов жюри. Они не видели участницу, потому оценка ее вокальных данных была вполне объективной. А саму девочку зовут Вероника Черная, и живет она в городе Александрия Кировоградской области.

Вероника занимается вокалом с 11 лет в ансамбле «Новые имена». Ее педагогом является художественный руководитель коллектива Наталья Заболотникова. Девочка уже неоднократно выигрывала различные вокальные конкурсы и, по мнению Натальи Порфирьевны, участие в «Голосе» является для ее воспитанницы лишь еще одним этапом на пути к успешной карьере эстрадной певицы.

– Вероника пришла в «Новые имена» где-то два года назад, – рассказала «УЦ» Наталья Заболотникова. – Мне ее порекомендовали в хореографическом кружке, где она немного занималась до этого, и предупредили, что девочка с ограниченными физическими возможностями. Но – каюсь – я забыла об этом, и, когда Вероника пришла на прослушивание, получилось очень неловко. Просто так выпустить ребенка с подобной особенностью на сцену нельзя, и мы всем педсоставом стали ломать голову над тем, как выйти из положения. Сама девочка оказалась очень светлой и позитивной. Ее особенность совершенно не мешает ей в общении с другими детьми, причем ребят она любит и с удовольствием общается, невзирая на возраст. Кроме этого, Вероника действительно очень талантливая певица с оригинальным тембром, и при надлежащей работе ее ждет большое будущее.

По словам Светланы, мамы Вероники, ее дочь – настоящее чудо, поскольку в целом семья совсем не певческая. Но желание девочки петь поддержали единогласно. До ансамбля «Новые имена» Вероника успела перепробовать множество разных занятий – рисование, легкая атлетика, танцы. Родители содействовали ей во всех начинаниях – все для того, чтобы любимая дочь чувствовала себя такой же, как ее сверстники.

У Вероники отсутствует часть руки. Чтобы это не бросалось в глаза, для нее сначала изготовили сценический наряд по специальному крою. В нем девочка впервые предстала перед публикой на вокально-хореографическом народном фестивале «Калиновий спів». Он ежегодно проходит в Кропивницком, одно из его мероприятий – демонстрация национальных нарядов, представляющих районы Кировоградской области. В костюме от г. Александрия на сцену вышла Вероника Черная. На прослушиваниях «Голос. Дети» девочка выступала с протезом, но грамотно подобранный наряд скрывал эту особенность.

До «Голоса» у Вероники был «Крок до зірок» и другие всеукраинские песенные конкурсы. Последний из них проходил в Виннице, в нем участвовали дети с ограниченными возможностями, а оценивало их талант специальное жюри из Польши. На этом конкурсе девочка получила сертификат на участие в аналогичном мероприятии в Польше.

– На одном из конкурсов Вероника сошлась с другой девочкой – та тоже была с ограниченными возможностями, – говорит художественный руководитель юной вокалистки. – И она рассказала, что пробовалась на «Голосе». Вероника тоже решила попробовать. Ее поддержали мама и я. Вместе мы подобрали песню для шоу, отрепетировали.

Девочку, вдохновившую Веронику на участие в «Голосе», зовут Настя Тарнавская. Она сама родом из Хмельницкой области. В прошлом году Настя дошла до финала шоу. Во время песенных соревнований в Виннице девочки подружились, и Настя фактически уговорила Веронику участвовать. Сначала необходимо было пройти кастинг, в котором участвовали более двух тысяч детей. Отобрать для конкурса нужно было всего 100 человек. И Вероника попала в эту счастливую сотню. Для «слепых» прослушиваний девочка вместе с педагогом Натальей Заболотниковой выбрала песню «Човен» группы «Один в каноэ».

Со слов Вероники, она очень волновалась перед выходом на сцену и была бы счастлива, если бы смогла развернуть хотя бы одного звездного тренера своим пением, а о том, чтобы к ней повернулись все четверо, – и мечтать не могла.

– Этот успех, конечно, окрыляет, но почивать на лаврах нельзя, – отмечает Наталья Заболотникова. – Я все время говорю Веронике, что нужно продолжать работать над собой. Ее ситуация довольно щекотливая – ребенок с ограниченными возможностями на сцене прежде всего вызывает у зрителя жалость. Это чувство совершенно излишнее – оно не дает зрителю возможности оценить талант исполнительницы. А для самой Вероники жалость опасна тем, что может послужить причиной забросить работу над своим голосом и над собой.

Не можем не согласиться с Натальей Заболотниковой – многие люди с ограниченными возможностями ощутили на себе коварную и разрушительную силу жалости. Одна из самых частых просьб, звучащих в сторону здорового большинства, проста: «Не надо нас жалеть». Вероника готовится к следующему этапу шоу «Голос. Дети», а мы от всей души желаем ей победы – заслуженной и присужденной за талант. Ведь, согласитесь, девочка действительно очень красиво поет.