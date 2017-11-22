Хто і що говоритиме по вуличному радіо в Кропивницькому

Виконком погодив підприємству ТОВ «Голос Кропивницького» розміщення аудіоретрансляторів на опорах тролейбусної контактної мережі та опорах зовнішнього освітлення в обласному центрі у рамках проекту «Вуличне радіо» терміном на 25 років. Крім реклами, з гучномовців лунатиме й інформація мерії та комунальних служб.

«УЦ» поцікавилася, яким чином міськрада доноситиме свою інформацію.

В управлінні розвитку транспорту та зв’язку з «УЦ» поспілкувалися дуже обережно. «Я не бачив ані проект рішення, ані саме рішення, – сказав начальник управління Олександр Вергун. – І я не член виконкому. Рано ще говорити про це».

Натомість охорона здоров’я планує користуватися послугами радіо. «Якщо дадуть безкоштовну можливість – звичайно, будемо [користуватися], – зазначила керівник управління Оксана Макарук. – Звучатиме просвітницька інформація, розповідатимемо про хвороби та як від них вберегтися. Соціальна реклама, словом. Це для нас дуже важливо».

Управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення сповіщатиме жителів та гостей міста про аварійні ситуації та застерігатиме від можливої небезпеки. «Це актуально для нас, адже системи сповіщення фактично немає: люди масово відмовляються від дротового радіо, яке раніше було в кожному помешканні, та стаціонарних телефонів, – пояснив очільник управління Сергій Коваленко. – От, наприклад, у липні сталася аварія у Світловодську, внаслідок якої Кропивницький і ще кілька міст лишилися без води (падіння електроопори. – Ред.), а ми не змогли оперативно донести інформацію. Інтернет є не у всіх. А так ми зможемо повідомляти важливу інформацію, причому люди її будуть чути з перших вуст, а не перекручену».

Допомогти самим собі в роботі зможуть й інші структури. Скажімо, поліція могла би оперативно повідомляти про розшук злочинців, украдених авто тощо. Рятувальники – про штормові попередження та надзвичайні ситуації. Водоканал, газовики й обленерго – про аварійні відключення чи планові ремонти.

У патрульній поліції до шансу вийти в ефір уже поставилися позитивно. «Якщо така можливість буде, то, звичайно, ми будемо використовувати ці пристрої», – заявив «УЦ» керівник відомства Антон Цюцюра.

Власниця ТОВ «Голос Кропивницького» Марія Зайченко підтвердила «УЦ», що підприємство надаватиме безкоштовний час різноманітним службам: «[Час безкоштовно надаватиметься] міській раді, управлінню з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення у Кропивницькому, ГУ Національної поліції в області, ГУ ДСНС України, Управлінню Служби безпеки України».

Головний аргумент противників встановлення гучномовців у місті – зайвий шум. Лейтмотив гнівних коментарів у Facebook – «воно ж над головою волатиме, навіщо нам таке щастя?» Проте міськвиконком дозволив розміщувати ретранслятори з двома жорсткими вимогами: по-перше, з дев’ятої вечора до восьмої ранку радіо мовчатиме; по-друге, рівень шуму не повинен перевищувати встановлений законодавством. Крім того, у «Голосі Кропивницького» стверджують, що гучність знижуватиметься за годину до вимкнення та обіцяють прислухатися до думки жителів міста.

Андрій Лисенко, «УЦ»