Кузьменко вимагає звільнення затриманих на хабарі чиновників

Голова ОДА Сергій Кузьменко вимагає звільнити затриманих на хабарі заступника мера Світловодська та першого заступника голови Світловодської РДА.

Про це він заявив на апаратній нараді сьогодні, 27 листопада, передає кореспондент «УЦ».

За словами Кузьменка, він уже направив подання до Президента Петра Порошенка щодо звільнення голови Бобринецької РДА, який теж попався на вимаганні та одержанні грошей.

Нагадаємо, 21 листопада оперативники управління захисту економіки в Кіровоградській області, слідчі поліції Кіровоградщини за процесуального керівництва прокуратури області затримали першого заступника голови Світловодської РДА та заступника мера Світловодська.

Правоохоронці встановили, що фігуранти вимагають 150 тисяч гривень неправомірної вигоди від суб’єкта господарювання за виділення в оренду земельної ділянки розміром 600 квадратних метрів.

Земельна ділянка знаходиться на території місцевого сміттєзвалища. Підприємець збирався сортувати там сміття.

15 листопада прокуратура спільно з управлінням захисту економіки в області та Головним управлінням Національної поліції затримала на вимаганні й отриманні 5 тис. грн. голову Бобринецької РДА Сергія Шевченка. За версією правоохоронців, він вимагав та отримав гроші за видачу дозволу на проведення санітарної чистки лісосмуг за межами населених пунктів.