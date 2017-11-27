З колонії в Кропивницькому втік особливо небезпечний злочинець (ФОТО)

Виправна колонія №6 розшукує засудженого Андрія Панфілова (народився 28.06.1981), жителя Кропивницького, який, відбуваючи покарання на дільниці соціальної реабілітації установи, 21 листопада 2017 року втік.

Про це «Новинам Кіровоградщини» повідомили в адміністрації закладу.

Панфілов – неодноразово судимий, по теперішній справі відбував покарання за тяжкий злочин – відкрите викрадення чужого майна з проникненням у приміщення (грабіж).

Був одягнений в одяг спортивного стилю: чорні штани та темну куртку з синіми смужками, чорний картуз, взуття світлого кольору.

Прикмети: зріст – 183 см, середньої статури, волосся коротке, русяве. Має татуювання суцільного заповнення на правій руці від плеча до кисті.

Інформацію про втікача колонія просить повідомити за адресою: Кропивницький, вул. Яновського, 50, ДУ «Кропивницька виправна колонія (№ 6)». Телефони чергової частини установи: (0522) 33-63-66, (066) 910-86-62, (066) 588-55 06, (098) 751-24-75.