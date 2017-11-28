Легкий вкус Beaujolias

Не так давно Кропивницкий импортировал новую (для нас) замечательную европейскую традицию – проводить в конце осени фестиваль молодых вин.

Идея проводить такой фестиваль принадлежит, конечно же, главным любителям и производителям благородного напитка – французам. И проходит он ежегодно вот уже 800 с лишним лет по всей Франции: в третий четверг ноября производители откупоривают бочонки с молодым вином – и начинается веселье.

Кропивницкий фестиваль, естественно, был намного скромнее, и инициировали его два молодых человека – предприниматели-рестораторы Игорь и Михаил, открывшие в центре города кафе Wine&Tapas. На фасаде заведения красуются два флага Испании с изображением быка (главного символа этой страны), и изначально кафе копировало традиционные испанские закусочные.

– Wine&Tapas – это общее название заведений такого типа. Испанцы очень любят обедать и проводить вечера в закусочных и небольших барах, обязательным атрибутом подобных заведений является, конечно же, вино – и традиционные закуски к нему, которые называются «тапа», – рассказывает Михаил. - Но, как только мы открылись, наши клиенты скорректировали, так сказать, работу заведения. Дело в том, что в Кропивницком не было заведения, в котором можно было бы просто выпить хорошего, выдержанного вина. Мы неожиданно для себя стали первыми и, видя спрос, разработали свою винную карту – она сейчас самая большая в Кропивницком. При этом мы не продаем крепкий алкоголь, не обслуживаем свадьбы и прочие торжества. Любой человек может прийти в наше кафе, выпить бокал-другой вина, подобрать к нему изысканную закуску. Такая атмосфера идеальна, например, для романтического вечера. После самой разнообразной винной карты нашим следующим шагом стал, конечно же, винный фестиваль, и было решено сделать реплику с фестиваля Beaujolias Nouveau («Божоле Нуво»).

Beaujolias Nouveau – это популярнейший фестиваль, один из символов Франции, так же, как символом Германии является «Октоберфест». Празднуется он по всей стране, но центром его считается район Божоле в Бургундии. Конечно, французского размаха в нашем небольшом городе не получится, зато можно, пользуясь случаем, дать кировоградцам приятный урок по культуре потребления вина. Для этой цели во Франции была закуплена партия аутентичного молодого вина сорта Beaujolias («Божоле») – считается, что именно это вино, производимое из винограда сорта «Черный гаме», идеально для употребления в качестве молодого. Вино Beaujolias – сухое, красное или розовое, с очень легким вкусом. И французы не были бы французами, если бы не придумали к нему несколько эксклюзивных блюд. Их три – беарнский суп (легкий овощной отвар с утятиной и свининой), запеченная свинина и паста с трюфельным сыром. В качестве закуски подойдет также запеченный паштет. Все эти блюда, приготовленные по традиционным рецептам, предлагались посетителям Wine&Tapas к молодому вину.

– К молодому вину нужно аккуратно подбирать закуску, - говорит Игорь. – Легче сказать, что с ним нельзя есть. Это острые, жареные блюда, а также очень сладкие десерты. Вино имеет тонкий вкус с оттенком черной смородины и малины, которого вы после подобных блюд просто не почувствуете. Не подойдут и насыщенные сыры с плесенью. Но молодые козьи сыры изумительно подойдут к вину. Хороши нежные паштеты.

Традиционный запеченный французский паштет готовится из утиной и куриной печени, перетертых с луком, с добавлением коньяка, топленого сливочного масла и тимьяна. Он имеет очень нежный, мягкий вкус.

Владельцы кафе Wine&Tapas хотят сделать фестиваль Beaujolias Nouveau в своем заведении ежегодным. Если вы слишком поздно узнали о нем, есть шанс наверстать упущенное в следующем году. Нужно только запомнить день – третий четверг ноября.