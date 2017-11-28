Возрождение сладких традиций

Старожилы Кропивницкого помнят Кировоградскую кондитерскую фабрику, когда-то выпускавшую отличные торты и конфеты. С исчезновением СССР фабрика тоже исчезла.

На ее месте возникли другие производства, но кондитерская отрасль в городе не умерла. Более того, появились новые предприятия и другие бренды, самым известным из них стало вкуснейшее мороженое «Ласка». Сегодня глава правления кондитерской фабрики «Восточные сладости» Константин Чередник взялся за амбициозный проект – возродить традиции изготовления сладостей в регионе и создать большую кондитерскую фабрику.

– Та советская фабрика работала в иных условиях – она обеспечивала сладостями Кировоградскую область, практически вся продукция, включая торты, расходилась в пределах региона, - отметил Константин Чередник. - Сейчас, конечно, условия совершенно иные, работать приходится при жесткой конкуренции, а она диктует свои требования к качеству и цене продукта. Мы хотим сделать фабрику с полным ассортиментом за 5 лет и войти в топ-20 украинских производителей сладостей.

Свои планы правление «Восточных сладостей» осуществляет поэтапно. Первым продуктом, с которым предприятие вышло на украинский рынок, стала халва. Сегодня ее широкий ассортимент поставляется в 10 стран мира, ведутся переговоры об экспорте в ряд стран ЕС, СНГ и др. начиная с конца 2017 – начала 2018 года. В декабре будет запущена линия по производству вафель, а в следующем году планируется открытие конфетного цеха.

– Этот цех будет производить конфеты и батончики с начинкой из нескольких компонентов, вроде «Сникерса», – говорит Константин Чередник. - Для установки производственной линии и запуска мы пригласили иностранных специалистов. Производственная площадка будет располагаться на поселке Горном.

Для жителей нашего города это очень хорошая новость – когда фабрика заработает на полную мощность, по словам главы правления «Восточных сладостей», это позволит создать около 500 рабочих мест. На всех производствах будет изготавливаться продукция двух линеек – для внутреннего потребления и на экспорт. Такое разделение, как объяснил глава правления «Восточных сладостей», обусловлено спецификой восприятия славянских названий за границей:

– Для экспорта должен быть свой, англоязычный бренд, поскольку славянский текст отпугивает покупателя. Продукт с названием «Восточные сладости» не продать в Европе. Так что, кроме всего прочего, мы будем менять название предприятия. Каким оно может быть? Это будет группа предприятий, и в ее названии мы хотим использовать название нашего родного города – Кропивницкий. Я считаю, что это имя можно и нужно использовать как бренд нашего города, раскручивать его.

КФ «Восточные сладости» уже владеет магазинчиками пирожных с изысканным названием Imaginaruim. Здесь даже самый требовательный покупатель найдет продукт, который придется ему по вкусу. Невероятные яблочные пироги, заварные пирожные, профитроли и эклеры изготовляются из свежих ингредиентов с полным соблюдением всех санитарных норм. Такой магазинчик в Кропивницком находится на пересечении ул. Шевченко и Чорновола, но это только начало:

– Для успешного сбыта продукции необходима своя торговая сеть, – говорит Чередник. - Мы сейчас работаем над тем, чтобы создать торговую сеть Imaginarium в Кропивницком с магазинчиком в каждом районе. Но этот процесс небыстрый. Магазинчик – это МАФ, и мы хотим, чтобы все они устанавливались в рамках закона. То есть необходимо подать запрос в городской совет, этот запрос будет рассмотрен на сессии, будет получено разрешение. Полная процедура занимает несколько месяцев.

У Imaginarium’а уже есть свои постоянные клиенты, регулярно заказывающие пирожные, десерты и тортики. По достоинству кировоградскую «кондитерку» оценили и столичные эксперты: торт «Имажинариум» по оригинальной рецептуре получил гран-при в слепой дегустации всеукраинского конкурса кондитеров в Киеве. Если фабрика «Восточные сладости» воплотит в жизнь все свои идеи, Кропивницкий может стать не только танцевальной, но и кондитерской столицей Украины.