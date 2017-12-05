О коммунальном транспорте, тарифах на проезд и монетизации льгот

Честно говоря, в коммунальные автобусы мы не верили до последнего. За долгие годы транспортного «беспредела» мы как-то уже свыклись с мыслью, что ездить с комфортом могут только владельцы собственных автомобилей. Тем приятнее было, когда автобусы появились – просторные и чистые, с вежливыми кондукторами. Одновременно в отдаленных микрорайонах и маршрутки стали ходить лучше. Если раньше на маршруте № 103 было две машины, которые ходили без всякого графика и только до обеда, то теперь – шесть, и ходят они до вечера. Конкуренция – все-таки великая сила.

Но после появления на улицах города коммунальных автобусов маршрутчики отказываются бесплатно возить пенсионеров. Законно ли это? Оказывается, да.

О пенсионерах замолвите слово

15 марта 2017 года горсовет сократил перечень категорий льготников, которые имеют право на бесплатный проезд в маршрутках. Но до появления коммунальных автобусов городская власть продолжала выплачивать компенсации маршрутчикам, и пенсионеров возили бесплатно. Сегодня всю сумму компенсаций за бесплатный проезд получает КП «Электротранс», поэтому маршрутчики имеют полное право требовать, чтобы пенсионеры оплачивали проезд. Об этом «УЦ» рассказал начальник управления транспорта Александр Вергун.

– Обычно пенсионеры ссылаются на постановление Кабмина от 17 мая 1993 года, в котором действительно говорится «Кабинет Министров постановляет ввести бесплатный проезд для пенсионеров по возрасту на городском пассажирском транспорте», – говорит он. – Но при этом не обращают внимания на второй пункт этого же постановления: «Министерству финансов при уточнении показателей государственного бюджета на каждый год предусмотреть затраты, связанные с бесплатным проездом пенсионеров по возрасту». С 1 января 2016 года никакой компенсации из государственного бюджета мы не получаем.

В городском бюджете на выплату компенсаций транспортным предприятиям в этом году предусмотрено 30 миллионов. Это большая сумма для бюджета, но недостаточная, чтобы компенсировать бесплатный проезд в маршрутках всех категорий льготников. У нас их около семидесяти тысяч, при минимальном количестве поездок (20 в месяц для каждого человека) получается 75 миллионов в год.

Поэтому горсовет сократил список категорий льготников, которые имеют право на бесплатный проезд в маршрутках на четыре пункта. Члены семей погибших военнослужащих, инвалиды III группы, ветераны военной службы, МВД, налоговой и т.п. и пенсионеры по возрасту теперь должны оплачивать проезд в маршрутках. Но могут бесплатно ездить в автобусах и троллейбусах. Все остальные категории льготников – участники боевых действий, инвалиды войны, инвалиды I-II группы, дети-инвалиды и лица, которые их сопровождают, дети-сироты, дети из многодетных семей, ликвидаторы аварии на ЧАЭС I-II группы – и дальше могут ездить в маршрутках бесплатно.

Логика такого решения очевидна. Самая большая категория льготников – пенсионеры по возрасту, в нашем городе их больше пятидесяти тысяч! При этом если они действительно пенсионеры, то спешить на работу всем им не нужно, и они могут спокойно добраться в любой конец города на коммунальном транспорте – автобусах и троллейбусах. Да, с пересадками, да, это может занять больше времени, но зато бесплатно. Хотите сэкономить время – езжайте на маршрутке, но уже платно.

Увы, оказалось, что не во все районы города сегодня можно доехать на автобусах и троллейбусах. Городской голова Андрей Райкович заявил, что в тех районах, где пока нет коммунального транспорта, маршрутки и дальше будут возить пенсионеров бесплатно.

– Да, это так, – говорит Александр Вергун. – Таких районов оказалось три – поселок Горный, ул. Гулого-Гуленко (Социалистическая) на Озерной Балке, ул. Павла Сницара (Ленинградская), Братиславская на Новониколаевке.

В 2018 году мы планируем приобрести еще десять автобусов и пустить их именно в эти районы. Пока их нет, маршрутные такси в этих районах согласились во­зить пенсионеров бесплатно. Но я хочу подчеркнуть: сегодня это просто добрая воля перевозчиков, компенсации из бюджета они не получают. Поэтому хочу попросить и пассажиров: отнеситесь с пониманием, если в час пик в маршрутку на конечной садятся пять пенсионеров, то водитель может отказаться везти их всех бесплатно…

Льготы – деньгами

Впрочем, скоро проблема бесплатного проезда в маршрутках может рассосаться сама собой. Александр Вергун рассказал, что Минсоцполитики подготовило проект постановления о монетизации льгот за проезд в городском транспорте, который должен вступить в силу уже с 1 января 2018 года.

– Этим проектом предусмотрено, что льготники будут ежемесячно получать на отдельный счет сумму, достаточную на 11 поездок в электротранспорте и 11 поездок в автотранспорте. Для нашего города это чуть больше 70 грн.

– Понятно, что для расчета взят средний показатель, но ведь детям из многодетной семьи, живущей, например, на Лелековке, нужно ездить в школу каждый день, а не 11 дней в месяц, и по цене автобуса, а не троллейбуса…

– Я говорю о том, что сегодня есть в проекте, чтобы это не стало сюрпризом для жителей города. Возможно, он будет принят с изменениями, возможно, он вообще не будет принят – об этом уже не первый год говорят. Кстати, среди перечня тех, кто будет получать эти льготы, пенсионеров по возрасту, опять же, нет. Государство сегодня полностью лишило льгот на проезд эту категорию граждан.

Но мы в местном бюджете предусматриваем на 2018 год ту же сумму, 30 миллионов гривен, для компенсации перевозчикам – автобусы и троллейбусы в любом случае и дальше будут возить всех льготников, в том числе и пенсионеров, бесплатно.

Тарифы и графики

Александр Вергун предупредил, что стоимость проезда в автобусах может измениться. Тариф 4 гривни был принят как временный, сейчас, по прошествии месяца, его рассчитывают уже исходя из реального пассажиропотока и затрат на перевозки.

– Он может остаться таким же, но может и увеличиться – несущественно, максимум – 4,5 грн, – говорит начальник управления.

– Но если для маршрутки, в которой едет 20-30 человек, тариф 4,5 грн прибыльный, то в автобусе, в котором едет 100 человек, проезд должен стоить дешевле…

– На первый взгляд, да. Но если литр газа стоит сегодня 14 грн, то литр дизтоплива, на котором ездят автобусы, – 24 грн. Да и обслуживание автобуса обходится гораздо дороже, чем обслуживание маршрутки.

Впрочем, разница в 50 копеек большого значения не имеет. Главное: ездить в автобусах гораздо комфортнее, чем в маршрутках. Увы, ходят они раз в час, и узнать, когда именно, не представляется возможным. По словам Александра Вергуна, эта проблема тоже скоро будет решена:

– Мы уже повесили электронное табло на площади Богдана Хмельницкого, на котором видно, через сколько минут приедет тот или иной автобус. Скоро графики появятся и на остановках, и в салонах автобусов. Дело в том, что и графики движения, и маршруты менялись. Мы изначально предлагали жителям микрорайонов, предприятиям вносить свои коррективы. Графики автобусов №№ 103, 123 поменялись уже несколько раз. Автобус № 123, например, должен подходить к поездам, руководство ТЭЦ также обратилось к нам с просьбой изменить графики, чтобы рабочим не приходилось долго ждать автобуса после окончания вечерней смены и т.п. Заводы «Эльворти», «Гидросила» тоже обращались с аналогичными предложениями. Для жителей отдаленных микрорайонов важно, чтобы дети вовремя добирались в школу, в садик. Все это нужно было учесть. Сейчас, через месяц, графики уже сложились.

Сегодня актуальные графики можно посмотреть на сайте горсовета (в разделе

www.kr-rada.gov.ua/perevizniki/).

Кроме этого, сегодня существует бесплатное приложение для смартфонов EasyWay – «Общественный транспорт в Кропивницком». Скачать и установить приложение очень легко. Оно само определяет ваше местоположение, находит ближайшую остановку и определяет, через сколько минут на эту остановку придет автобус или троллейбус (хотя, говорят, приложение почему-то показывает не все троллейбусы, а только некоторые). Впрочем, с троллейбусами проще – на многих остановках давно висят графики их движения. А вот для тех, кто пользуется сегодня коммунальными автобусами, EasyWay – штука незаменимая.

Ольга Степанова, «УЦ».