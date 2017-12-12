Немецкий опыт операций на легких уже в Кропивницком

В конце ноября в Кропивницком произошло событие всеукраинского значения: в Больнице Святого Луки, которой руководит Григорий Урсол, презентовали пока что первую и единственную в Украине систему LIMAX 120 для торакальной хирургии. Появление немецкой лазерной системы в нашем городе – прорыв в отрасли торакальной хирургии. Применение LIMAX 120 даст шанс на жизнь людям с болезнями легких, которых раньше признавали безнадежными.

Презентовать оборудование в теории и на практике в Украину из Германии приехал профессор Бернвард Пасслик. Бернвард уже много лет работает в городе Фрайбург, в университетской клинике, и возглавляет одно из мощнейших торакальных отделений Европы. Как давно системой LIMAX 120 пользуются в Европе и что она обещает украинским пациентам – читайте в эксклюзивном интервью «УЦ».

– Господин Бернвард, в чем преимущества системы LIMAX 120?

– Особенность этой методики в том, что с помощью лазера можно вырезать опухоли без кровотечений. И вы можете вырезать только маленький участок легкого без потери другой легочной ткани. Такие операции актуальны для пациентов, у которых плохая функция легких.

– Насколько эта технология распространена в Европе?

– Очень распространена – мы начали её использовать 15 лет назад. И сейчас большинство медицинских учреждений Германии и других европейских стран (Норвегия, Испания, Англия) оснащены этой системой и пользуются ею.

О перспективах использования системы LIMAX 120 в больнице, которую он возглавляет, мы поговорили с Григорием Урсолом.

– Как давно Больница Святого Луки наладила рабочие связи с клиникой Фрайбурга?

– Первый раз мы побывали в клинике Фрайбурга на ознакомительной акции 15 лет назад. Тогда мы еще были в хороших отношениях с Россией – оттуда была делегация человек 20 и из Украины 15 врачей из пяти разных городов.

Фрайбург – старинный европейский город. Его основали в 1120 году, и почти с тех самых пор там работает университет. Клиника Фрайбурга занимает чуть ли не весь город, и большое количество его жителей – её сотрудники. Там очень много отделений, больше 100 специальностей, и каждую проблему, которая возникает у человека со здоровьем, могут быстро решить. Это один из высших уровней в Европе. Что примечательно – в этой клинике есть специальный отдел русскоязычных работников, которые помогают сопровождать больных.

– Что, на ваш взгляд, появление системы LIMAX 120 даст нашему городу? Существенно ли увеличится поток пациентов?

– Я думаю, что этим мы дадим безопасность пациентам. Как это повлияет на потоки больных, я не знаю. Но мы будем уверены, что оперируем их безопасно. А это значит очень многое. По словам профессора Пасслика, мы можем делать операции, не уменьшая легочный объем. А предыдущие наши технологии как раз заключались в том, что мы этот легочный объем уменьшали и, таким образом, не всех больных брали на операцию. Потому что, если у больного есть дыхательная недостаточность, то мы своей операцией её еще увеличивали. А это – большой риск.

– А что вы говорили тем, кого не могли прооперировать? Куда вы их направляли?

– Мы их утешали, мы им объясняли, что любое лечение имеет свой предел, и пытались поддерживать хотя бы морально. Теперь у нас появилась возможность помочь им реально с помощью хирургии. Много жизней будет спасено.

– Насколько длительный период «обкатки» для нового немецкого оборудования в Больнице Святого Луки и нужен ли он?

– Не нужен. Мы встали и работаем, как с другими приборами. Период адаптации, конечно, есть – нам нужно еще поучиться с ним работать. Год назад я был в Германии, во Фрайбурге, и учился у профессора Пасслика. Я увидел большие перспективы этого метода и сегодня организовал в Кропивницком научно-практическую конференцию с мастер-классом от Бернварда Пасслика для того, чтобы другие хирурги, у которых нет возможности поехать в Германию, тоже поучились у профессора. Чтоб у них появился запал, как у меня. Профессор Пасслик работает с этим прибором лучше, чем кто бы то ни было.

– Сколько врачей вашей больницы будут работать с новым аппаратом?

– Все. Они уже сейчас все попробовали, мы провели шесть успешных операций. Я дал возможность каждому из своих врачей поработать с немецкой системой, а теперь хочу, чтобы врачи из других регионов Украины тоже могли поучиться под руководством профессора Пасслика. У нас эти дни так всё организовано, что в операциях будут принимать участие хирурги из Одессы, Запорожья, Харькова.

Корда я был во Фрайбурге, мы в первый день тоже слушали теоретическую лекцию, а на следующий уже оперировали в Страсбурге на свиньях. Так же мы организовали и нашу конференцию. Все наши коллеги пооперируют на свиньях. Это все благодаря профессору. Мы ему очень благодарны. Несмотря на свою занятость, он бросил все свои дела, семью и приехал к нам учить наших людей.

Николай Велигоцкий, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой торакоабдоминальной хирургии Харьковской медицинской академии последипломного образования, также дал небольшой комментарий:

– Такой аппарат с лазерной технологией ми вообще-то пока не покупали. Нужно посмотреть, как он работает, насколько эффективно и т. д. Потому, возможно, если он нам подойдет по параметрам, посмотрим, как это будет выглядеть в практическом исполнении, а потом решим вопрос о приобретении. Сейчас много предложений разных. Это – одно из них. У нас идут операции и открытые, и эндоскопические, и все они проходят с хорошей техникой: стойками фирмы KARL STORZ, с нашим сварочным аппаратом Патона. Вообще все наши сотрудники владеют этой техникой, и мы довольны. Возможно, этот лазер добавит что-то еще. Каждая технология имеет свои показания и оптимальные направления применения. Поэтому хотим посмотреть, как это всё выглядит. Кроме того, мы сами привезли сюда некоторые лекции – по хирургии пищевода, средостения – и поделимся этим опытом с участниками конференции.