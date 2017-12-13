ФК «Олександрія» передав гроші на лікування восьмирічної дівчинки

Футбольний клуб «Олександрія» передав гроші, виручені від продажу квитків на матч з київським «Динамо», на лікування восьмирічної Софії Скубій.

Про це йдеться у повідомленні на офіційному сайті команди: «Дізнавшись, що учениця олександрійської школи №17 Софійка Скубій з важкою хворобою потребує невідкладної медичної допомоги та фінансової підтримки, футбольний клуб прийняв рішення переказати кошти, отриманні від продажу квитків на матч ФК “Олександрія” – ФК “Динамо” (Київ) на лікування дитини.

Узгодивши з мамою Софії, Лідією Сергіївною, фінансові витрати на лікування та реабілітацію дитини, футбольний клуб узяв на себе основну частину фінансової допомоги і переказав кошти, необхідні для лікувального процесу».

Сума не вказується.

Лікарі діагностували у Софійки енцефаліт.