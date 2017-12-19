Институт имени Эльворти: нужны лучшие

Один из первых частных вузов Кировоградщины меняет не только название, но и в целом содержание и качество предоставляемого образования под конкретные потребности местной экономики, а с 1 сентября 2018-го переезжает в новые корпуса.

О том, почему, зачем и как Кировоградский институт коммерции становится Экономико-технологическим институтом имени Роберта Эльворти, журналистам подробно рассказали на прошлой неделе.

– Мы решили более кардинально подойти к этому вопросу, изменить вообще подход к системе обучения, и все это заложить в название нашего института. С 14 декабря 2017 года Кировоградский институт коммерции стал Экономико-технологическим институтом имени Роберта Эльворти. Вуз не первым в регионе меняет название, это связано не столько с выполнением закона о декоммунизации, сколько с новым этапом в развитии вуза, – утверждает исполняющий обязанности ректора Игорь Василенко.

– У нас появился новый инвестор, «Фонд Эльворти», который готов инвестировать в качественное образование, – говорит он. – Мы же должны внедрять новые технологии, которые были бы максимально приближены к потребностям реального сектора экономики. И как раз сейчас мы занимаемся внедрением дуальной системы образования.

О том, что это такое, мы неоднократно писали: разработанная в Германии дуальная система предусматривает, что половину времени обучения студент проводит в стенах вуза, а половину – непосредственно на предприятии, где в полном понимании этого слова работает по профилю получаемой специальности, выполняя не тренировочные, а реальные производственные задачи и получая заработную плату.

Эксперимент по внедрению в Украине системы дуального образования проводится сейчас на уровне Министерства образования и науки, в институте имени Роберта Эльворти часть студентов уже сегодня пробуют ее «на зуб». Они освобождены от платы за обучение, учатся по субботам – потому что должны получать всю необходимую академическую нагрузку, чтобы получить диплом государственного образца, но параллельно работают на местных предприятиях.

– Расширяем свою сферу на предприятия, где, мы надеемся, будут работать наши выпускники. Уже работаем с такими заводами, как «Эльворти», «Гидросила», инструментальный завод «Лезо», завод «Металит» и другие. Наше задание – дать возможность студентам получить качественное образование, реализовать весь свой потенциал и быть успешными в жизни, – подчеркивает Василенко.

По его словам, подготовка специалистов в институте имени машиностроителя – одного из основателей завода «Эльворти» (бывшая «Червона зірка») будет максимально приближена, соответственно, к потребностям машиностроения, а также аграрного, добывающего сектора и коммерции. А благотворительный фонд «Эльворти», имеющий, опять же, непосредственное отношение к местному машиностроительному бизнесу, готов инвестировать около 30 миллионов гривен в развитие института на протяжении 3 лет.

– Думаю, с 1 сентября студенты начнут учиться в новом комплексе зданий, который находится по адресу Чикаленко, 3 (бывшая Медведева. – Авт.). Около 6,5 тысяч квадратных метров общей площади, там будут светлые аудитории, компьютерные классы, лаборатории, спортивные площадки, столовая, библиотека – все, что нужно… Сейчас идет реконструкция, применяются энергосберегающие технологии, чтобы зимой студенты сидели в теплых аудиториях и процесс обучения был непрерывным, – отмечает и.о. ректора.

Помимо материальной базы, фонд готов вложиться в мотивационные мероприятия для будущих студентов: лучшие смогут рассчитывать на 100- или 50-процентное покрытие стоимости обучения и стипендии.

– У нас достаточно амбициозные планы. Новое здание даст много возможностей, на протяжении года уже планируем получить лицензию на новую специальность – «информационные системы и технологии». Дальше, еще через год, планируем получить лицензию на механическую инженерию – конструкторы и технологи. Через три года планируем получить возможность готовить магистров по всем этим специальностям, – говорит Василенко.

Есть желание готовить специалистов и в сфере агрономии – область у нас сельскохозяйственная, есть спрос. Никуда не денутся и специальности, по которым институт уже проводит подготовку: маркетинг, учет и налогообложение, банковское дело и страхование. Обучаться по дуальной или традиционной системе – каждый будущий студент будет решать для себя сам, по желанию.

– Рассчитываем, что будут тренеры из реального сектора экономики, – говорит Василенко. – Если экономические специальности – финансовые директора предприятий, если это маркетинг – начальники отделов маркетинга. Нарабатываем сотрудничество с другими институтами, университетами, например, университетом Альфреда Нобеля, планируем приглашать их специалистов. Наша единственная задача – чтобы наши студенты имели качественное образование, чтобы они удовлетворяли потребности работодателей, но в первую очередь – собственное желание успешной жизни.

В данный момент в институте по трем специальностям учатся по 85 человек на каждом курсе, столько же учатся заочно. И столько же там планируют в перспективе набирать и на новые специальности, в том числе компьютерную инженерию. Также в планах – возобновление со следующего года работы колледжа при вузе, который в последние два года не набирал студентов.

Впрочем, ждать начала изменений целый год в институте не намерены – пресс-конференция проводилась в новом классе на 14 студентов, где уже стояли специальные столы, а на сейчас уже должны были завезти новые компьютеры. Все аудитории, по заверениям руководства, уже вскоре будут оснащены мультимедийными проекторами и другим современным оборудованием для качественного проведения всех видов учебной деятельности. При институте планируют открыть также и бизнес-школу, где будут проводиться семинары по маркетингу, бухгалтерскому учету, бизнес-информатике.

– Уже общались с руководством заводов «Друкмаш-Центр», «Радий», они готовы направлять своих сотрудников, есть заявки от других городских предприятий. Это могут быть и частные предприниматели небольшого масштаба – все, кто имеет желание получить соответствующие знания. Сейчас разрабатываются программы курсов, с января стартуем, – делится планами Василенко.

Чего в институте делать не планируют – так это повышать стоимость обучения. А в текущем учебном году и вовсе вполовину снизили стоимость оплаты для всех. Еще не планируют «переманивать» преподавателей по специальностям, которые будут открывать, из местных государственных вузов. Хотя вполне очевидно, что именно с Центральноукраинским национальным техническим университетом частный экономико-технологический в первую очередь вступит в конкуренцию.

– У нас должны преподавать лучшие – есть такое желание и видение. Мы будем делать шаги для того, чтобы этого достичь, – подчеркивает Василенко.

А еще есть задача уменьшить процент покидающих нашу область выпускников школ – сегодня, согласно данным официальной статистики, 70% из них не остаются здесь, выезжая в другие регионы и за границу.