У Мережі опублікували кращі сейви голкіпера «Зірки» (ВІДЕО)

У спільноті «ФК “Зірка” Кропивницький/FC “Zirka” Kropyvnytskyi» опублікували кращі сейви воротаря ФК «Зірка» Євгена Паста літньо-осіньої частини сезону 2017/2018.

Про це повідомляє кореспондент «УЦ».

Євген Паст: кращі сейви [ч.1] Кращі сейви Євгена Паста літньо-осіньої частини сезону 2017/2018Для кращого перегляду натисніть HD в налаштуваннях відео (правий нижній куток екрану)#Зірка #ФКЗвезда #Звезда #ФКЗірка #Zirka #FCZK #FCZirka#Кропивницький #Кіровоград #Kropivnitskiy #Kropivnitsky #Kirovograd #Кропивницкий #Кировоград #ЄвгенПаст #ЕвгенийПаст #EvgenyPast Опубліковано ФК "Зірка" Кропивницький / FC "Zirka" Kropyvnytskyi 8 січня 2018 р.

Євген Паст – український футболіст, воротар кропивницької «Зірки». Фіналіст кубку України та срібний призер першої ліги чемпіонату України. Контракт з кропивницьким клубом підписав у вересні 2015 року.