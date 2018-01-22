Під час теракту в Кабулі загинув житель Кропивницького – ЗМІ

Під час атаки терористів з угруповання «Талібан» на афганський готель Intercontinental, ймовірно, загинули двоє працівників кропивницької авіакомпанії МААК «УРГА».

Увечері 20 січня у столиці Афганістану Кабулі група озброєних бойовиків ісламістського руху «Талібан» напала на готель Intercontinental на заході міста. У готелі лунали вибухи та постріли, а потім сталася пожежа. За останніми офіційними даними, внаслідок атаки загинуло щонайменше 18 людей, 14 з яких іноземці.

Про це «Першій електронній» повідомив перший заступник директора МААК «УРГА» Валерій Болотнов.

За його словами, загибель співробітників авіакомпанії підтверджена на 99%, але офіційно говорити про це поки не можна, адже немає документального підтвердження: «Попередньо, загинули два наші співробітники – командир екіпажу (уродженець Луганська) і бортінженер із Кропивницького. Говорити на 100% поки рано, адже у нас немає свідоцтв про смерть. Ми чекаємо офіційних документів».

Він додав, що одного зі співробітників бачили мертвим у номері, а тіла іншого не бачили.

«Ми, в принципі, знаємо, що є загиблі, але труп командира ніхто не бачив. Його або вивезли в морг, або, сподіваємося, він ще виявиться живим», – сказав Болотнов.

За словами Валерія Болотнова, сьогодні представник компанії із консулом мають їхати на опізнання. Лише після цього про загибель працівників кропивницької авіакомпанії можна буде говорити офіційно.