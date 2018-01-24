На Кіровоградщині журналіст подав у поліцію заяву на мера: звинувачує у криміналі

Олександрійський журналіст, член Національної спілки журналістів України Руслан Гаврилов звернувся до місцевої поліції із заявою про кримінальне правопорушення, в якому він звинувачує Олександрійського міського голову Степана Цапюка.

Про це пишуть «Олександрійські новини».

За версією Гаврилова, мер незаконно зібрав та публічно розповсюдив конфіденційну інформацію про майновий стан та родичів журналіста. Це, на його думку, може вважатись порушенням норм Кримінального кодексу України: свідчити про порушення недоторканності приватного життя і перешкоджання законній професійній діяльності журналістів.

У заяві стверджується, що Степан Цапюк незаконно зібрав конфіденційну інформацію щодо руху коштів на банківських картках журналіста в одному з державних банків, а також про його сім’ю.

У самому банку офіційно спростували надання такої інформації і повідомили, що жодних офіційних запитів про розголошення банківської таємниці до них не надходило.

Руслан Гаврилов оприлюднив копію заяви голові Нацполіції та начальникові Управління захисту економіки в області від Олександрійського міського голови Степана Цапюка. В ній з точністю до копійки вказано рух коштів на карткових рахунках. Таким чином, на думку Гаврилова, всю цю інформацію мер міг отримати лише незаконним шляхом, але як саме – невідомо.

Олександрійські поліцейські зареєстрували заяву журналіста та пообіцяли протягом 24 годин внести її в ЄРДР, після чого й розпочнеться кримінальне провадження або буде відмовлено у цьому.

Нагадаємо, міський голова Олександрії Степан Цапюк 20 грудня під час громадського обговорення бюджету міста на 2018 рік звинуватив Руслана Гаврилова у несплаті податків.