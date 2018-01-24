Житель Кропивницького протягом тижня вкрав три авто (ФОТО)

У Кропивницькому працівники поліції затримали серійного угонщика автомобілів.

Про це «УЦ» повідомили у секторі комунікації ГУ Національної поліції в області.

До Кропивницького відділу поліції з заявами про викрадення автомобілів «ВАЗ 21063», «ВАЗ 21011» та «ВАЗ 210994-20» звернулися троє місцевих жителів.

«Зловмисником, причетним до незаконних заволодінь, виявився 36-річний кропивничанин. Чоловіка затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України, – розповів начальник Кропивницького відділу поліції Дмитро Авдієнко. – Особі оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1, ч. 2 ст. 289 Кримінального кодексу України (незаконне заволодіння транспортним засобом) та обрано міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Вчинення цього злочину карається позбавленням волі на строк від п’яти до восьми років».

Вночі чоловік побачив автомобіль, припаркований біля під’їзду багатоповерхівки. Він підійшов до нього, відчинив незамкнені водійські дверці та оглянув салон. Потім за допомогою ключа, який мав із собою, завів авто і поїхав на ньому за межі міста, де зняв колеса та акумулятор. Крадені запчастини злодій продав за півтори тисячі гривень, а гроші витратив на власні потреби. За словами потерпілого, вартість авто складала 30 000 гривень.

Через деякий час зловмисник украв ще два автомобілі вартістю 12 000 та 60 000 гривень.

Наразі всі автівки повернули власникам. Крім того, працівники поліції перевіряють причетність підозрюваного до вчинення крадіжок із транспортних засобів.