Модель з Кропивницького похвасталася в Мережі еротичним фото

Модель Аліна Байкова пококетувала перед камерою майже голяка.

Сміливе фото вона виклала в своєму Instagram, передає «Таблоїд». Судячи з підпису, його було зроблено під час зйомки Аліни для мексикано-латиноамериканського Harper’s Bazaar.

«Ви не думаєте, що ця кімната виглядає надто неприбраною?» – поцікавилася у підписників Байкова.

Нагадаємо, Аліна Байкова народилася у Кропивницькому (тоді – Кіровоград). Вона почала кар’єру моделі у 22 роки й нині є однією з найуспішніших українок у цій сфері.

Раніше її бачили в компанії Ді Капріо та колишнього бойфренда її приятельки супермоделі Гайді Клум Віто Шнабеля.