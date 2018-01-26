В Олександрії продовжують обладнувати автобуси безкоштовним Wi-Fi

Ще на одному маршруті підприємства-перевізника «КД-Транс» запрацює безкоштовний Wi-Fi.

З проханням обладнати автобус, що прямує за маршрутом «Олександрія-Попельнасте» безкоштовним Wi-fi до керівництва підприємства-перевізника «КД-Транс» неодноразово зверталися місцеві мешканці села Попельнасте, пише «Голос громади». Поїздка від початкової зупинки до кінцевої триває близько двох годин.

Як зазначив директор підприємства Володимир Ковальчук, Wi-Fi запрацював на маршруті в тестовому режимі.

Нещодавно на маршруті «Олександрія – Головківка» також з’явився безкоштовний Wi-Fi.