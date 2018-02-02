Життя тата в прямому ефірі

У програмі «Ранок з «Інтером» стартувала нова рубрика – «Папа-блог». Щовівторка та щочетверга в ранковому блоці з 7.00 до 10.30 на «Інтері» – відеощоденник молодого тата, в якому він буде ділитися з телеглядачами своїм досвідом у вирішенні питань, що виникають в сім’ї після народження дитини.

Коли в будинку з’являється малюк, клопоту відразу додається. І не всі вони приємні. Особливо складно звикнути до нової і відповідальною роллю чоловікам. Новоспечені татки перший час бояться навіть доторкнутися до новонародженого, щоб випадково не заподіяти йому шкоди. А що вже говорити про більш складні проблеми! Як правильно брати немовляти на руки? Як купати малюка і міняти йому підгузки? Як заспокоїти дитину, що плаче? Чому діти плутають день з ніччю і як цього уникнути? Що таке «тривожний чемоданчик» і що в нього покласти, збираючись на прогулянку з дитиною? Кількість питань зростає з кожним днем, а часу на пошук відповідей зовсім мало. Розібратися у всіх нюансах виховання дитини новоспеченим татам допоможе нова рубрика програми «Ранок з «Інтером».

«У минулому році глядачі «Ранку» спостерігали за унікальним проектом – «Мама-блогом», – розповідає керівник програми «Ранок з «Інтером» Юлія Литвиненко. – Ми отримали багато позитивних відгуків від жінок: нам писали, дякували за поради. А ось глядачі-чоловіки були налаштовані більш скептично: мовляв, що тут такого – догляд за дитиною закладений у жінки на генетичному рівні, ось якби ви дали малюка татові… Ми приймаємо виклик! У новій рубриці «Папа-блог» ми покажемо чоловічий погляд на труднощі, пов’язані з першими днями і місяцями життя новонароджених. Ми дуже сподіваємося, що наші поради та підказки допоможуть молодим батькам у вирішенні важливих питань, пов’язаних з їх малюками».

Герої рубрики «Папа-блог» – журналіст програми «Ранок з «Інтером» Дмитро Чистяков і його семимісячний син Максим. Разом вони доведуть, що при бажанні будь-який тато легко впорається зі своїми батьківськими обов’язками, а, можливо, дасть фору навіть досвідченим матусям.

«У нашому блозі я буду розповідати, а Макс – показувати, з якими проблемами найчастіше стикається молодий тато і як їх вирішувати, – розповідає Дмитро Чистяков. – Психологи запевняють: діти повинні якомога більше часу проводити з татами. Але через свою зайнятість на роботі мені не вдавалося приділяти синові достатньо уваги. Тому ми з Максом вирішили поєднати приємне з корисним і знімати рубрику разом. Я віддаю перевагу всьому вчитися на практиці. І батьківство – не виняток. Я хочу показати на власному прикладі, що тата можуть і повинні брати участь у вихованні дітей нарівні з мамами. А також допомогти батькам краще пізнати своїх малюків».

Розібратися в різних питаннях, пов’язаних зі здоров’ям, вихованням та розвитком дітей, молодому татові допомагатимуть психологи, педіатри та інші фахівці.

Як подолати найпоширеніші чоловічі страхи, пов’язані з народженням дитини? Як перестати боятися брати малюка на руки? Як поєднати роботу і сім’ю? Чи можна подружити дитину з домашнім улюбленцем і як зробити цю дружбу безпечною? Відповіді на ці питання – у перших випусках нової рубрики.