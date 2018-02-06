«Мы – музыка Андреевского спуска»

Так ответил лидер группы «Каблуками по брусчатке» Стас Мельник на вопрос о том, почему группа имеет такое необычное название. Вопрос был задан в одном из эфиров 8 сезона «Х-Фактора». А совсем недавно ребята отстучали каблуками превосходный концерт в Кировоградской областной филармонии.

Перед концертом солист группы (сами себя ребята называют бандой) уделил несколько минут журналисту «УЦ» и рассказал чуть подробнее о названии, о работе с Андреем Данилко на «Х-Факторе» и о себе.

В банде «Каблуками по брусчатке» играют семеро человек, из них двое – на духовых, еще один – на баяне. Вокалист Стас Мельник – творческий многостаночник. Он имеет опыт актерской работы (фильмы «Дот» и «Правило боя», сейчас работает в киевском театре «Созвездие»), пишет весьма неплохие стихи, причем и на русском, и на украинском языке, поет и танцует. А первой сценой группы стал именно Андреевский спуск.

– История группы началась шесть лет назад, - рассказал Стас. - Как-то ко мне подошел друг с гитарой и предложил сделать группу. Я сказал «нет». Он подошел еще раз – я от него сбежал. В общем, через два месяца он меня таки уговорил. Я не хотел делать свою музыкальную группу, потому что начало любого музыкального проекта – это каверы. А я очень не хотел делать каверы. Моим главным условием для создания группы была авторская музыка с самого начала. И уже на первой репетиции мы сделали две свои первые песни. Чтобы понять, понравится эта музыка людям или нет, решили выйти прямо на улицу, на Андреевский спуск. Играли регулярно, каждую новую песню мы обкатывали именно там, неподалеку от Пейзажной аллеи. Приходили утром, когда еще было тихо и были хорошо слышны звуки женских каблуков на брусчатке… Отсюда и название группы. Кстати, тот друг, который уговорил меня сделать группу, сейчас с нами не играет.

– Что же тогда привело вашу банду на «Х-Фактор»?

– Нам посоветовали попробовать свои силы, и мы решили – почему бы нет? Тем более что одним из тренеров восьмого сезона был объявлен Андрей Данилко, а мы хотели поработать именно с ним. И были очень рады тому, что он нас выбрал.

– И как вам работалось вместе с Андреем? Песни для эфиров вы подбирали сами или это был результат компромисса между вами и вашим тренером?

– На самом деле Андрей очень застенчивый, и он честно признается в этом. Вот есть он, а есть Верка Сердючка – альтер-эго с собственным характером. На первых репетициях мы еще притирались друг к другу, но потом работать было очень легко. Андрей Михайлович создавал такую легкую атмосферу, в которой очень просто было предлагать свои идеи. В тот момент мы, как и многие другие группы, старались не повторяться, придумывать какие-то новые вещи, сложные в звучании. Он сказал: «Это все, конечно, хорошо, но зритель эти изыски не всегда понимает». Мы сначала возражали, но потом поняли, что в целом он прав. Хорошо запомнилось, как Андрей на репетициях использовал свои названия для музыкальных приемов – например, когда он хотел, чтобы на барабане сделали тихий шум, он говорил: «А тепер зроби, як листячко шелестить». Эту терминологию мы и сейчас на репетициях используем.

– А какие отношения складывались с другими участниками «Х-Фактора»? Как вы воспринимали друг друга?

– На «Х-Факторе» царит своя атмосфера, но что запомнилось – это отсутствие чувства конкуренции. Мы не воспринимали друг друга как соперников. И не было желания во что бы то ни стало победить. Попав в репетиционный лагерь, я понял, что «Х-Фактор» – это не только и не столько соревнование, сколько место, где можно получить качественно новый опыт и знания. И интерес у нас был продержаться как можно большее количество эфиров именно для того, чтобы побольше узнать, побольше этого опыта получить.

– Для «Х-Фактора» тебе пришлось кое-чем пожертвовать и играть каверы…

– Да, нам пришлось на это пойти, и, честно говоря, это было довольно тяжело. Авторскую песню нам разрешили сыграть только один раз. Но это – формат «Х-Фактора». И эта жертва была оправдана, как видите. Мы как суперфиналисты шоу получили возможность поехать в большой тур по Украине и играть на концертах как каверы «Х-Фактора», так и свои песни.

– В каких городах вы уже выступали? Как впечатления?

– Тур только начинается, до Кропивницкого мы выступили в городе Александрия. Это было необычно и нелегко, поскольку зал был с сидячими местами. У вас тоже в зале сидячие места. Для нас это непривычно, мы больше играли в помещениях, где есть площадка для танцев и подобное. Но, несмотря на это, в Александрии нас приняли очень хорошо, зал завелся, очень много людей встали с мест и танцевали перед сценой.

Завести публику «Каблукам» удалось уже на второй-третьей песне. Вообще же ребятам с Андреевского спуска надо отдать должное – они смогли воспроизвести давно потерянную атмосферу городских танцевальных площадок 60-70-х годов. И эта атмосфера, судя по всему, современным юношам и девушкам пришлась по душе.