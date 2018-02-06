Нужно только прийти в галерею

Казалось, что друзей и гостей галереи «Елисаветград» сегодня сложно чем-то удивить. Каких только полотен мы не видели! С какими мастерами не встречались! Но Николаю Цуканову спустя семь лет работы галереи удалось в очередной раз потрясти (в хорошем смысле этого слова) горожан. На прошлой неделе открылась выставка «Художественная палитра Кировоградщины». Идти и смотреть рекомендовано всем.

Несколько десятков полотен – работы наших земляков, и все это коллекция Цуканова, которую он собирал много лет. На открытии выставки присутствовали некоторые «виновники» события: братья Шаповаловы, Полонский, Винтенко, Давыдов, Хворост. Николай Николаевич призывал гостей галереи не упустить возможность не только насладиться полотнами, но и пообщаться с художниками:

– Обратите внимание на людей, которые творят для нас добро. К сожалению, многие не понимают искусство, боятся его. Они считают, что постер может заменить живое полотно. В этом, наверное, есть и моя вина: мы показываем живопись, но не рассказываем о ней, не учим, как ее понимать.

Мне хочется организовать дни открытых дверей в мастерских художников и пригласить туда всех желающих. Люди должны посмотреть, как тяжело работают наши мастера, как создаются полотна, как много картин лежит на полках и стоит у стен, потому что они не бизнесмены. Они не могут не писать, но не умеют продавать.

Я вас очень прошу: пока художники живы, встречайтесь с ними, общайтесь, смотрите и слушайте. Приводите к ним своих детей. Только так мы сможем сохранить связующее звено между сегодня и завтра. Если мы не будем поддерживать художников, мы не будем добрее. Смотрите на работы в мастерских и не бойтесь их покупать. Лучшую выбирайте сердцем, ведь именно сердцем пишут картины художники.

Самая ранняя работа из представленных на выставке датирована 1947-м годом. Ее автор – Владимир Федоров. Полотно попало к Николаю Николаевичу случайно. Кто-то хотел выбросить «что-то, свернутое в рулон», но передумал и предложил Цуканову. Было непонятно, что там изображено, холст был грязный, определить автора не представлялось возможным. В реставрационной мастерской Киева работу очистили, и оказалось, что это Федоров.

У каждого выставленного полотна своя история. Каждую увлеченно рассказывает владелец коллекции. Картины некоторых авторов уже невозможно купить в Украине, они находятся в личных коллекциях и продаются разве что с аукционов. Цуканов говорит, что иногородних художников выставляет чаще, чем наших, для того, чтобы мы могли сравнить уровень мастерства. Уровень наших – высочайший, это наша гордость, наше достояние.

Оссовский, Волохов, Надеждин, Остроухов, Бондаренко, Перепечай, Новиков, Гнатюк, Смычек, братья Добролежа и Шаповаловы… Не все живы, но их работы – вот они, рядом, нужно только прийти в галерею. Не отказывайте себе в удовольствии. Выставка будет работать до 15 февраля.