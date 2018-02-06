Ритуальные квесты

Пожалуй, читать такие статьи никто не любит, да и писать их – не самое большое удовольствие. К похоронам никто досконально не готовится заранее. Когда случается горе, то изучать «матчасть» некогда – все нужно успеть сделать в кратчайшие сроки… А после похорон вроде и обсуждать уже нечего.

Не так давно кропивничанка Инга Дудник, похоронив бывшую свекровь, все-таки вынесла «похоронный вопрос» на всеобщее обсуждение. «Организация похорон превращается в квест по прохождению кругов ада (и это притом, что в городе есть куча ритуальных служб, которые за деньги готовы взять на себя все хлопоты)», – написала Инга в соцсетях.

На самом деле все, что происходит с человеком после смерти, подчиняется четкому алгоритму. Но, когда случается горе, мы растеряны и дезориентированы, нам не до поиска инструкций. А государственные структуры, как назло, работают именно так, чтобы дезориентировать нас еще больше.

– Вечером 24 января моя дочь зашла к бабушке и нашла ее мертвой, – рассказывает Инга. – Она позвонила мне и в «скорую». Из «скорой» ее перенаправили в полицию. Мы уже вместе вызвали полицию – примерно в 22.30. Потом мне объясняли, что, мол, полиция только фиксирует смерть, а потом передает документы следственной бригаде. Но это неважно, я считаю, что человек, у которого случилось горе, не должен разбираться в этих нюансах. Мы позвонили «102», и приехали ребята в форме, удостоверений мы у них не спрашивали. Ребята вели себя очень вежливо, тактично, ответили на все вопросы, сами вызвали ритуальную службу, чтобы отвезти тело в морг. Эта услуга обошлась нам в 430 грн. Водитель спросил, знаем ли мы, куда обращаться, и дали телефон ритуальной службы – без названия, просто номер на листочке.

Утром мы позвонили. Оказалось, что это частное агентство и что именно это агентство забрало вчера тело. В этот момент я поняла, что что-то неправильно. К сожалению, так получилось, что в последние годы мне пришлось участвовать в организации семи похорон. И всегда полиция вызывала коммунальную службу, а не частную, а также давала список всех ритуальных агентств города с телефонами и адресами, чтобы люди могли сами определиться, к кому обращаться. У нас же выбора практически не было. Но мы все-таки поехали в другое агентство, в третье. Практического смысла в этом немного. У всех похороны стоят примерно одинаково – 6-7 тысяч, с обедом – 10-11. Услуги тоже у всех одинаковые. Но меня просто возмутило, что, пользуясь растерянностью людей, тяжелым эмоциональным состоянием, их практически лишают выбора. Почему, на каком основании, полицейские вызвали частную службу?..

Прежде чем обращаться в ритуальное агентство, нужно еще получить свидетельство о смерти. Как объяснил нам заместитель начальника областного управления юстиции Олег Потемкин, свидетельство о смерти выдается на основании медицинского свидетельства о смерти или фельдшерской справки (это специальные утвержденные формы).

Если человек тяжело болел и состоял на учете, такое свидетельство выдает участковый врач. Если же для установления причин смерти нужно вскрытие, справку нужно взять в морге.

– Утром 25 января мы должны были попасть на прием к участковому врачу, получить справку, снять с нее копию, отвезти эту копию в полицию, получить там еще одну справку и поехать с ней в отдел Государственной регистрации актов гражданского состояния, чтобы там получить свидетельство о смерти.

Хорошо, что у меня есть зять, а у него есть машина. Как может это сделать человек без собственного автомобиля, непонятно. И зачем? Неужели в день смерти близкого человека больше нечем заняться? Ведь все эти службы могут в течение минуты обменяться этой информацией по Интернету…

Мы уже много лет говорим и пишем об электронном документо­обороте, который сэкономил бы всем (в том числе и чиновникам) время и силы. Но одно дело – долго и нудно собирать и заверять справки для оформления земельного участка. Другое дело – свидетельство о смерти, которое необходимо получить в тот же день, чтобы начать организацию похорон.

Но тут Ингу ждал еще один этап квеста. 25 января в отделе РАГС был санитарный день! Олег Потемкин подтвердил: в последний четверг каждого месяца в отделе действительно санитарный день. Но, по его словам, в этот день, так же, как и в выходные и праздничные дни (кроме воскресенья), свидетельство о смерти получить можно – его оформит дежурный специалист.

Инга говорит:

– Мы действительно получили свидетельство в этот день, после того как обратились в ритуальное агентство и они «договорились» с РАГСом. Но я не понимаю, почему даже в этой сфере создаются ситуации, в которых люди должны «договариваться».

Вообще, когда я описала ситуацию в соцсетях, знакомые сразу же стали мне предлагать помощь в решении проблем. Я очень рада, что столько людей готовы мне помочь. Но, во-первых, в соцсетях я писала, конечно, уже после похорон, а не во время. А во-вторых, так не должно быть! Вы понимаете? Не должен человек, потерявший близкого, искать знакомства и договариваться! И мне, к сожалению, кажется, что это не вопрос головотяпства, это специально созданная ситуация…

В общем-то, после получения свидетельства о смерти все остальное можно перепоручить ритуальным службам – коммунальному предприятию «Спецкомбинат коммунально-бытового обслуживания» или частным фирмам, имеющим право на такую деятельность, – их в городе семь.

– Мы все работаем одинаково, – объяснили нам в ООО «Феникс-АС». – Все ритуальные агентства работают по принципу all inclusive- все включено. У нас есть магазин, есть перечень услуг, прейскурант. Клиент может заказать у нас все – от венков и автобусов до священника, оркестра, организации обеда и т.п. Агентство обеспечивает согласованность всех действий так, чтобы не было накладок, задержек.

– Сколько это стоит?

– Самый минимум, я имею в виду достойный минимум, – от четырех тысяч. Если кладбище на другом конце города, то будет немного дороже. В среднем – 6-7 тысяч, до десяти.

Стоимость конкретных услуг в разных агентствах разная. Основные обязательные тарифы (копание могилы, опускание гроба, закапывание могилы и формирование могильного холмика) утверждает исполком горсовета. Сегодня еще используются тарифы 2016 года, хотя ритуальные агентства уже несколько раз обращались с просьбой пересмотреть их. Обратите внимание: если в том же «Феникс-АС» и большинстве других служб копание могилы зимой стоит 1000-1200 грн, то в ООО «Ритуал-Кировоград» – 580-810 грн. Однако на вопрос «Сколько в среднем обходятся похороны?» во всех агентствах называют одни и те же суммы: 6-7 тысяч.

Ровно столько же обойдется организация похорон через КП «Спецкомбинат».

– В среднем 5-8 тысяч, – говорят в регистратуре КП. – Это от людей зависит. У нас есть гроб за 900 грн, а есть за 11 тысяч.

– А сколько у вас стоит доставка тела в морг?

– Если требуется вскрытие, доставка бесплатная. Если вскрытие делать не будут, то 400-500 грн в зависимости от километража.

– Вас вызывает полиция или люди сами могут вызвать ритуальную службу?

– Всегда только полиция. Люди ведь не записывают себе на всякий случай телефоны ритуальных служб, они просто не знают, куда обращаться. Да это и не нужно. Полиция нас вызовет.

– А может полиция вызвать не вас, а частную службу?

– Конечно, почему нет?

Надо сказать, что когда мы осторожно постарались выяснить, что думает собеседница об этичности действий полицейских, которые вызвали на место смерти частников, то работница «Спецкомбината» сначала даже не поняла, о чем речь. А когда поняла, то обиделась за коллег:

– Да что вы? Это очень деликатный бизнес. У нас нет такой конкуренции, которая может быть в других сферах, борьбы за клиента и т.п. Любой, кто приедет забирать тело – наш водитель или частник, – обязательно даст людям список всех ритуальных служб с адресами и телефонами. У нас список служб в коридоре висит. Просто кому-то в горе будет легче перепоручить все ближайшей ритуальной службе и остаться с близкими. А другим людям в такой ситуации, наоборот, нужно действовать, что-то делать, активно участвовать. Такие люди объезжают все ритуальные службы в городе. И это нормально. Ненормально будет, если мы начнем уговаривать их остаться у нас…

Бизнес действительно очень деликатный, что и говорить. Люди, работающие в этой сфере, должны быть тактичными, проявлять сочувствие, искренне хотеть хоть немного облегчить жизнь близким умершего… Почему же тогда Инге Дудник организация похорон показалась квестом по прохождению кругов ада?

Мы очень благодарны Инге за то, что она заговорила об этом вслух. Потому что, пока мы молчим, не пишем жалоб, не обращаемся в СМИ, кто-то там, наверху, искренне полагает, что все идет совершенно нормально, а кто-то пониже может использовать ситуацию, чтобы с ним «договаривались»…