На Кіровоградщині підпільно шили військову форму (ФОТО)

В Олександрії сьогодні, 7 лютого, правоохоронці викрили фабрику, де незаконно шили військовий одяг.

Про це повідомила «Сучасна Олександрія».

У цеху на Новопразькому шосе, 157, о 7:30 ранку під час перевірки виявили 19 осіб, які шили військовий одяг та запаковували його з биркою київського виробника.

У цеху знайшли швейне обладнання, матеріали та готову продукцію.

Жодних документів на підприємницьку діяльність та офіційне працевлаштування людей правоохоронцям не надали.

«На стіні були контактні телефони на випадок “шухера”, серед яких – відомі в Олександрії імена та прізвища», – відзначається в дописі.