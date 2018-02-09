Пенсійне «загострення» – від політики?

До виборів залишається все менше часу, і гучна активність з політичним післясмаком знову стає жвавішою на всіх майданах країни. У середу, 7 лютого, на головну площу обласного центру вийшло кількасот військових пенсіонерів, яким «не дав підвищену пенсію Гройсман». І вимагали скликання позачергової сесії чомусь саме обласної ради.

Натовп перетікає до будівлі облдержадміністрації, у ньому криком кричать, мало не з кулаками кидаються на заступницю голови адміністрації Світлану Лобанову, яка під галас протестувальників пояснює, що у Верховній раді мав розглядатися новий законопроект про осучаснення пенсій силовиків, але цього не відбулося. У відповідь на питання, чого саме люди хочуть від Кіровоградської облдержадміністрації, припускає: «Мабуть, щоби ми, як орган виконавчої влади, підтримали їхнє клопотання. Ми готові, але поки самого клопотання не бачили…».

Утім серед учасників акції говорять геть інше. Уряд прийняв постанову про підвищення, а у грудні прем’єр-міністр вніс зміни, що ця постанова почне діяти тільки з 2019 року – впевнено стверджує на камеру один з чоловіків. І додає вже традиційне: «Поки ми до радикальних заходів не вдаємося…» Інші кажуть: чекали підвищення з початку 2018-го, а пенсії не змінилися. Того ж дня аналогічні протести відбулися у Сумах, Вінниці, Херсоні та кількох інших містах.

Уже ввечері міністр соцполітики Андрій Рева підтвердив слова Світлани Лобанової: все перерахують із 1 січня 2018-го, грошей військові пенсіонери не втратять – парламенту залишилося лише проголосувати за закон про пенсійне забезпечення, який саме чекає на розгляд. Чекає, бо чимало народних депутатів, в тому числі і Юлія Тимошенко, замість працювати, полетіли до Сполучених Штатів, аби поштовхатися в кулуарах молитовного сніданку президента Трампа.

Питання нібито вичерпане, але постають нові. Наприклад, кому і навіщо потрібно, аби невдоволені люди «випускали пар» саме на адресу уряду та обласних адміністрацій, якщо проблема не на боці першого, а другі до її вирішення взагалі ніякого стосунку не мають?

Ніби намагаючись допомогти знайти на нього відповідь, до протестувальників вийшов заступник голови обласної ради, «свободівець» Ігор Степура, і запропонував офіційно звернутися з вимогою невідкладного скликання сесії.

«Вони хочуть, щоб обласна рада звернулася до уряду», – заявив він.

Дієвість звернення обласної ради у дусі «просимо прискорити розгляд…» до центральних органів влади – питання відверто дискусійне. Тим більше, коли сесійний тиждень у Києві закінчується, і розглядати бодай щось два тижні взагалі буде нікому. Проте кажуть, на скликанні позачергової сесії з одним питанням наполягав голова облради Олександр Чорноіваненко.

У день протестів він був у Києві, нібито зустрічався з головою комітету Верховної рaди з питань соціaльної політики, а водночас своєю однопартійкою по «Батьківщині» Людмилою Денисовою. Пишуть, що у тому числі, обговорив питaння пенсійного зaбезпечення колишніх військовослужбовців, навіть узяв під особистий контроль. Також пишуть, що за два дні до організованих у різних областях «пенсійних» виступів голова облради і обласної організації партії Тимошенко направив звернення до президента і прем’єра «про недопустимість відтермінування вирішення питання підвищення пенсій зазначеної категорії громадян»…

Облрада таки збереться. У понеділок 12 лютого. І скоріш за все, прийме якесь звернення. Чи справді це допоможе людям, які справді мають право на гідне життя? Та ніяк. Закон приймуть зі зверненням чи без. А політична боротьба, у якій вони часто мимоволі стають «потрібною картинкою» триватиме – звіти на Київ про вдале проведення акції вже, напевне, відправлені, все, як треба, з фото та відео, з партійних офісів надійшли інструкції про подальші дії – президентські вибори вже у березні 2019-го.

Володимир Ханін, фото Наталки Маринець