На Кіровоградщині знищили 27 боєприпасів часів Другої світової (ФОТО)

9 лютого фахівці групи піротехнічних робіт аварійно-рятувального загону спеціального призначення Управління ДСНС України у Кіровоградській області знищили боєприпаси часів Другої світової війни.

Про це «УЦ» сповістили у прес-службі УДСНС в області.

Напередодні до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на відкритій території в селі Грузьке Кіровоградського району та у лісосмузі біля села Квітка Новоукраїнського знайшли металеві предмети, які нагадують застарілі боєприпаси.

Сапери обласного управління ДСНС, які виїхали на місце події, ідентифікували знахідки як гранати, запали, детонатори та артилерійський снаряд. Після обстеження територій з металодетекторами вилучили 27 боєприпасів часів Другої світової війни: артилерійський снаряд 76 мм, сім ручних гранат, три ручні протитанкові гранати, гранату Ф-1, п’ять УЗРГМ-запалів, десять КД №8-А капсуль-детонаторів.

Усі небезпечні знахідки сапери знищили на підривному майданчику.