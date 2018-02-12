Стало відомо, хто очолив регіональну філію Суспільного на Кіровоградщині

Ведуча каналу «Кіровоград» Олена Роміцина перемогла в конкурсі на посаду менеджера Кіровоградської регіональної дирекції Суспільного телерадіомовлення.
Про це йдеться у повідомленні ПАТ «Національна суспільна телерадіокомпанія України», текст якого має «УЦ».
У тих регіонах, де конкурс не відбувся у грудні, призначили тимчасових виконувачів обов’язки менеджера. Саме для цих філій зараз провели повторний конкурс.
За результатами цього конкурсу менеджерами регіональних дирекцій Суспільного стали:
– Гетманчук Людмила Миколаївна – Волинська регіональна дирекція;
– Курмак Сергій Анатолійович – Запорізька регіональна дирекція;
– Роміцина Олена Миколаївна – Кіровоградська регіональна дирекція;
– Хома Людмила Романівна – Рівненська регіональна дирекція;
– Кійко Юрій Федорович – Тернопільська регіональна дирекція;
– Коленова Євгенія Ігорівна – Харківська регіональна дирекція;
– Шило Оксана Анатоліївна – Херсонська регіональна дирекція «Скіфія» (т. в. о.);
– Усова Ольга Валеріївна – Хмельницька регіональна дирекція «Поділля-Центр».
Нагадаємо, у конкурсі на посаду продюсера філії Суспільного телерадіомовлення у Кіровоградській області перемогла Олена Кваша. Вона працювала першим заступником гендиректора КОДТРК та була продюсером каналу «Кіровоград».
Обов’язки менеджера виконувала Тетяна Черкас.