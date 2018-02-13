Олимпийские дневники Пхенчхана

Предлагаем вам первый репортаж из Пхенчхана, в который вошла лишь малая часть впечатлений, наблюдений и даже выводов. Они могут меняться по мере того, как зимняя Олимпиада, стартовавшая в Корее 9 февраля, набирает свои обороты. Ну а пока…

Римские радости и страсти

Я уже неоднократно писал о том, что украинские журналисты для того, чтобы поехать на Олимпиаду, вынуждены, в большинстве своем, самостоятельно искать средства, а потому, естественно, экономить на всем. Не стал исключением и этот раз, когда наиболее экономным путем к цели стал перелет в Рим, где нас ждала пересадка на Сеул. Правда, из-за отмены нашего рейса пришлось задержаться в Вечном городе на целые сутки.

Рим встретил непогодой, огромным количеством попрошаек, а также торговцев зонтами и дождевиками. Удивило также громадное количество скутеров, отсутствие габаритных автомобилей и невозможность нормально припарковаться, из-за чего большинство машин просто битые. Поговаривают, что страховые компании даже не рассматривают случаи небольших повреждений. Ну и римские дома с одинаковыми ставнями и окнами произвели впечатление – здесь без разрешения управляющего строением самостоятельно на фасаде ты ничего сделать не можешь. Туристический сбор в 3,50 евро идет на коммунальные услуги. При таком наплыве туристов в любое время года этого вполне хватает, чтобы содержать город в относительных чистоте и порядке. Метро, на котором мы путешествовали до Колизея, неглубокое, а вагоны не очень похожи на наши, скорее на бразильские. Друзья поведали, что это самое молодое метро в Европе, ему всего 60 лет. Здесь не так много веток, как в Барселоне, а протяженность в три раза меньше лондонского, зато схема так же понятна и логична, как в киевском метро.

Одноразовая поездка вам обойдется в полтора евро. Купив такой билет, вы можете в течение 100 минут после компостирования пользоваться любым автобусом или трамваем в границах определенной зоны, совершая пересадки с одного маршрута на другой. Но мы вышли из определенной зоны, а потому нужно было платить снова. Так что решили изменить путь следования и пройтись пешком.

На то, чтобы бегло осмотреть главные римские достопримечательности, одного дня явно недостаточно. Да и погода нам неблагоприятствовала. Но все же пешую прогулку от Колизея до Ватикана, через старый город, Пантеон, фонтан Треви, Алтарь Отечества на площади Венеции, Замок святого Ангела и другие памятники старины – удалось совершить. В главный католический собор Святого Петра и другие святыни попасть не удалось, поскольку очередь (и это в проливной дождь) была огромной. Так что, отведав пасты «Карбонара» (вкуснотища неописуемая), пиццы (тоже вкусно, но с меньшим восторгом), овощного салата и напитков, заплатив за это на троих 40 евро, а также пообщавшись с официантом-малазийцем, который когда-то учился в Харькове и даже влюбился там в украинку (он произнес: «Там залишилось моя кохання»), вернулись на заранее заказанную съемную квартиру возле железнодорожного вокзала. Квартирка, как сказал мой друг и спутник Леонид Веселков, была традиционно-римская – в трехэтажном доме с лифтом, с двумя комнатами, кухней и ванной, совмещенной с санузлом, – и оставила впечатление чего-то домашнего что ли. Именно в таких живут небогатые итальянцы. А еще Леня рассказал, что трубы канализации у итальянцев проложены не в квартирах, а по фасаду дома. Если что, мыть приходится стены здания, а не вычищать и ремонтировать места проживания людей. Как по мне, то это толково.

Кстати, мы тоже заплатили нашему хозяину, явно не владельцу, а посреднику, не похожему на коренного римлянина, те самые 3,50 туристического сбора, а он перефотографировал наши удостоверения личности, наверное, для отчетности или чтобы обезопасить себя от возможных проблем.

Уже ближе к ночи, когда дождь прекратился, наше трио вышло на прогулку и очень пожалело о том, что не попали в этот квартал раньше. Скидки в уже закрытых магазинах доходили от 50 до 80 процентов, и можно было совершенно недорого приобрести хорошие вещи и сувениры. Но не судьба. Как объяснили нам, сейчас в Риме период распродаж перед пополнением новым товаром. Ну, может, на обратном пути получится воспользоваться таким аттракционом щедрости. Хотя тогда у нас между рейсами будет всего-то четыре часа. Зато мы смогли оценить прелести итальянского супермаркета, где потратили те же 40 евро, что и в кафе, но накупили себе на ужин четыре вида различных вкуснейших сыров, две упаковки пиццы, сладости, чипсы, соки, вино, которые мои друзья не могли себе отказать в удовольствии попробовать. Кстати, фирменное итальянское безалкогольное пиво от любого украинского серьезно отличается в самую лучшую сторону. Это я вам могу авторитетно сказать.

В общем, поужинав и прекрасно отдохнув, с утра отправились в аэропорт имени Леонардо да Винчи, где нас ждало первое нервное испытание.

Путевые треволнения

Тревога была еще вечером, когда мы с журналистом газеты «Сегодня» Любомиром Луканюком не смогли пройти онлайн-регистрацию на свой рейс до Сеула. Когда же оказались у стойки, то сотрудницы авиакомпании Alitalia долго разбирались с отсутствием у нас визы, не имея представления, что с олимпийской аккредитацией она предоставляется автоматически. В общем, около часа девушки созванивались с руководством, потом – чуть ли не со своим корейским олимпийским комитетом, пока не получили подтверждение, что мы никакие не нарушители закона. Чего греха таить, перетрухнули все, даже успешно получивший посадочный талон Леонид Веселков. Ему не очень-то хотелось продолжать путь самостоятельно, а нас ну никак не окрыляла перспектива пропустить этот рейс, поскольку время поджимало. Мы тогда еще верили, что уж в Корее-то все будет близким к идеальному и, прилетев вовремя, на церемонию открытия Олимпиады попадем без проблем. Но не тут-то было.

После 11-часового достаточно комфортного во всех отношениях перелета, уже в аэропорту Инчхон, расположенном рядом с Сеулом, мы не смогли, как это было в Бразилии и обещалось здесь, сразу же активировать наши аккредитации, что превращало нас в рядовых путешественников в Каннын, где, собственно, и располагались основные объекты. А еще мы чуточку не успели на специально запущенный к Олимпиаде скоростной поезд, и пришлось ждать следующего более часа. И эти 60 минут во многом окажутся роковыми для наших планов. Хотя на автомобиле тряслись бы четыре часа, а так за два с половиной, правда, без так необходимого нормального вайфая в вагоне (мы-то надеялись, что в Корее связь будет просто идеальной) домчались до нужного места. Здесь нас встретил хозяин найденного усилиями опытного Веселкова пристанища, которое должно было стать нашим домом на ближайшие 18 дней. О корейском способе жизни, избранном украинскими журналистами, подробнее расскажу в следующем номере, поскольку это больше относится к положительным аспектам нашей собственной Олимпиады. А пока о грустном…

Лиха беда – начало

Еще в Инчхоне нас сильно обескуражило то, что местные волонтеры, которые практически все говорят на английском, не могли ответить на элементарные вопросы. Но дальше наше недоумение перешло в шок, когда, прибыв в Олимпийский парк Каннына, мы не услышали от тех, кто это просто обязан был знать, ответа на вопрос: где же, собственно, находится аккредитационный пункт? Нас четырежды посылали в разные стороны, потом предложили купить билет за 2 доллара и самим искать. Мы вежливо отказали волонтершам-бизнесменшам и применили все свое искусство убеждать на одном из пунктов пропуска и таки добились того, чтобы нас пропустили. Ведь аккредитации-то, пусть и пока не активированные, у нас на руках были. Так что, впервые пройдя процедуру не досмотра, а именно сканирования, мы оказались у цели, которую, «трішечки поблукав», таки отыскали и свои права официально подтвердили. Но зато увидели по пути почти все объекты Прибрежного кластера, где проходят хоккейный турнир, а также соревнования по конькобежному спорту, шорт-треку, фигурному катанию и кёрлингу, узнав, что один из пресс-центров находится в медиа-деревне, но нам туда не надо было. А нужно было в Главный пресс-центр Игр (МРС), где нам оставили входные билеты на церемонию открытия.

Тут нужно пояснить, что официальная аккредитация дает право бесплатного входа на все состязания, пребывания в пресс-центрах – как в главных, так и на аренах, а также беспрепятственной работы в микст-зоне, через которую обязаны пройти все спортсмены после окончания соревнований. Но есть виды, такие, как фигурное катание, хоккей, кёрлинг, где количество мест ограничено. А потому на медальные финалы нужны еще и специальные билеты. И вот они-то нас и ожидали в МРС, но никто из волонтеров и представителей других служб, призванных оказывать помощь, внятно объяснить, куда же нам направляться, не смогли. Да и с транспортной развязкой разобраться было ой как непросто.

В общем, снова проявив качества следопытов, мы с пересадками доехали до стадиона, когда до начала церемонии оставались считанные минуты. Тут снова волонтеры ничегошеньки не знали, зато проявили принципиальность, не пустив нас внутрь. А когда какой-то то ли болельщик, то ли коллега отдал нам свой билет, чтобы мы поискали пресс-центр на стадионе, то выяснилось, что билетик был уже использован. И зайти по нему в чашу во второй раз, может, и можно было, но чудо-бдительная кореянка заметила, как этот билет нам передавали, и вместе с друзьями стала стеной на пути к просмотру первого олимпийского шоу.

Короче, мимо церемонии мы «пролетели». Но, как скажет потом коллега, главред журнала «Олимпийская арена» Галина Нечаева, побывавшая уже на множестве Олимпиад, впервые она не смогла из-за жуткого холода досмотреть до конца в целом отличное шоу с национальным корейским колоритом. Существенное же отличие этой церемонии состояло в том, что команды выходили на парад по корейскому алфавиту. Исходя из этого, нашим спортсменам не пришлось долго ждать и томиться. И по телевизору уже в олимпийском шаттле, на котором поехали в МРС (он оказался минутах в 20-ти езды от арены), мы увидели Елену Пидгрушную, гордо несущую украинский национальный стяг, и всех вышедших на арену атлетов. Ну и, конечно, обнаженный торс лыжника из Королевства Тонга Питы Тауфатофуа. Парень он отчаянный – ведь мороз, как было сказано выше, оказался нешуточным. Это два года назад в Бразилии, где Пита был тхэквондистом, можно было вот так вот блистать в прямом и переносном смысле, а сейчас – другое дело. Кстати, свою лицензию Тауфатофуа подтвердил лишь в последний день отбора, что и позволило в одночасье стать мегапопулярным. А огонь Игр предсказуемо зажгла олимпийская чемпионка в фигурном катании кореянка Ким Ён А. Ах да, мегасобытием этой Олимпиады уже стал выход представителей Южной и Северной Кореи на парад под одним флагом. Так что олимпийское движение действительно способно объединять и творить чудеса. А вот для олимпийских атлетов из России чуда не произошло, ибо Апелляционный суд САС, работающий на месте в Корее, отклонил просьбы о допуске к стартам группы дисквалифицированных и непонятно как потом оправданных спортсменов. И тут же «запаребриковые» акулы пера бросились, в том числе и к нам, за комментариями о вопиющем беспределе МОК. Но мы их интеллигентно послали…

В ожидании лучшего

Если же кратко описывать то, что уже прошло на олимпийских состязаниях, то нам радоваться нечему. Практически все, в том числе и биатлонистки Украины, пока выступают по главному олимпийскому принципу на очень далеких подступах к пьедесталу. Могла замахнуться на медаль при сильном холоде и порывистом переменном ветре Вита Семеренко, если бы не отработала на троечку, как она сама оценила свое выступление в комментарии после гонки, а на пятерочку. Закрой еще одну мишень Вита – и на нашей улице мог быть огромный праздник. Но «не судилося». А уже после персьюта, на который не вышла провалившая спринт Валя Семеренко, уже Вита, опустившаяся с 14-й на 18-ю позицию, не удостоила, как и ее подруги после спринта, своим вниманием журналистов. Зато Анастасия Меркушина отошла от дебютного шока, выступила намного лучше, поднявшись с 55-го на 46-е место, и сказала, что это огромный опыт и праздник, который многому учит. К тяжелым условиям, по словам Насти, постепенно приспособились, и все постараются реабилитироваться в следующих гонках.

А вот Лаура Дальмайер показала всем, как и в какой форме нужно подходить к Олимпиаде. Ничего не смогло помешать немецкой биатлонистке выступить триумфально в двух гонках и установить несколько рекордов. Лаура стала первой биатлонисткой, победившей на одной Олимпиаде в спринте и в преследовании, первой действующей чемпионкой мира, подтвердившей свое звание в персьюте на Олимпиаде, ну и первой двукратной чемпионкой Пхенчхана. Многие рассчитывали, что то же самое сделает и Мартен Фуркад, но великий француз опростоволосился в спринте, не попав на пьедестал, но уже во второй гонке вернулся на победную стезю и стал-таки олимпийским чемпионом. А вот доминировавший по ходу Кубка мира Йоханнес Бё пока просто разочаровывает. Что же до других мегасобытий, то уже есть медальные хет-трики голландских конькобежек и норвежских лыжников. При этом золото в скиатлоне добыл упавший на старте и сломавший палку Симен Хегстад Крюгер. В медальном же зачете пока впереди с 4-мя золотыми немцы, но борьба за пальму первенства еще только начинается…

Юрий Илючек из Пхенчхана – специально для «УЦ»