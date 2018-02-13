Почти в Европе: к нам едут нелегалы

Украина однозначно становится ближе к Европе – во всяком случае, у нас тоже есть нелегальные мигранты. На Кировоградщине сотрудники СБУ и полиции раскрыли схему получения иностранцами видов на жительство через поддельную беременность и фиктивный брак.

Помимо собственно «нелегалов» в ней были задействованы медработник, сотрудник одного из РАГСов областного центра и гражданка одной из стран Центральной Азии. Правоохранителями зафиксировано более двадцати эпизодов только по этой группе – большая их часть касается гостей из Узбекистана, а также Армении и Грузии.

– Граждане постсоветских стран имеют право на безвизовый въезд в Украину и могут находиться здесь 90-180 дней, – поясняет источник «УЦ» в госбезопасности. – Кто-то у них, как правило, приехал раньше, кто-то уже получил гражданство. Они сюда приезжают из-за того, что на родине были проблемы – экономические, политические, иногда религиозные, – и стремятся легализоваться здесь. Проще всего сделать это, заключив брак с гражданином или гражданкой Украины. По сути, речь идет о фиктивном браке, как правило, с иностранцами, иммигрантами, которые уже имеют вид на жительство. Чтобы заключить брак, им нужно находиться здесь легально, а срок рассмотрения заявления – месяц. Их это не устраивает, им надо ускорить этот процесс. Они берут поддельную справку о беременности, их быстренько расписывают. Потом они с документами идут в миграционную службу, там отказать не могут, потому что документы в порядке.

По словам сотрудника СБУ, Украина для мигрантов – своего рода «мостик» между Азией и Европой, который стал куда надежнее после получения права на безвизовый въезд украинцев в ЕС. Сюда можно приехать и легализоваться – куда проще, чем где-либо на Западе, а со временем получить гражданство, которое даст право на безвиз.

Правда, если говорить об Узбекистане, например, то экономическая ситуация и в самой Украине немного лучше, чем там. Граждане этой страны здесь работают в основном на рынках, отправляют домой деньги. При этом наш миграционный режим куда более лоялен, чем, например, в той же России – там вооруженные сотрудники ФМС имеют полномочия для того, чтобы обходиться с мигрантами достаточно жестко. В Украине аналогичной практики нет.

Нет, по сути, и законодательно зафиксированного понятия фиктивного брака. Да и миграционное законодательство в нашей пока не слишком избалованной вниманием нелегалов стране не менялось годами. Если в странах Западной Европы, например, по каждому случаю «воссоединения с семьей» проводятся серьезные проверки и человеку могут отказать в виде на жительство или въездной визе на основании того, что заключенный им с резидентом страны брак имеет признаки фиктивности, то у нас правовых механизмов для этого просто нет. А причины для того, чтобы всем этим занималась именно Служба безопасности, есть.

– Практически все постсоветские страны так или иначе являются сателлитами РФ, и эта ситуация может быть использована в ущерб государственной безопасности Украины, – подчеркивает наш источник. – Могут проводиться операции спецслужб – с увеличением количества легализованных здесь представителей тех или иных этнических групп, они могут начать претендовать на те или иные права, расшатывать социальную ситуацию.

Примеры подобных негативных последствий мы в последние годы имеем возможность наблюдать воочию на примере еще недавно благополучных и стабильных Бельгии или той же Германии, испытывающих массовый наплыв жителей африканских и арабских стран.

И нам, похоже, недолго осталось: наш источник отмечает, что волн миграции, в том числе – незаконной, в Украину было уже несколько, сегодня мы имеем дело с очередной, которая, скорее всего, будет нарастать. Ранее СБУ официально заявляла о том, что выявленные в ходе расследования факты свидетельствуют о существовании налаженного механизма нелегальной миграции на территорию Украины и Кировоградской области в частности.

– Это явление все больше приобретает черты организованной преступности и незаконного вида бизнеса. Нелегальная миграция является существенным криминогенным фактором, который может способствовать противоправной деятельности в ущерб национальной безопасности Украины, коррупции, наркобизнеса и террористической угрозе, – в частности, сказано в одном из пресс-релизов Службы безопасности, касающихся дела.

На данный момент сотрудникам РАГСа и больницы объявлено о подозрении по 366 и 358 статьям УК – служебный подлог и подделка документов, за второе может светить серьезный срок, до 5 лет. В отношении иностранной гражданки, выступавшей в роли брачного агента для нелегалов, еще проводятся следственные действия. Что же до ее «клиентов» – у них все впереди. Еще будут вноситься в ЕРДР данные о начатых производствах, еще будут проводиться следственные действия, экспертизы, допросы, передача дел в суд. Если Фемида признает противоправность действий – им грозит депортация без права въезда на срок не менее 5 лет…