Сколько стоит мама напрокат?

Суррогатное материнство легально в довольно малом количестве стран, среди которых Индия, Беларусь, Россия, Казахстан, Грузия, отдельные штаты США и Украина. Подавляющее большинство развитых стран эту практику запрещают. В общем, есть повод лишний раз задуматься.

Поводом к публикации для нас стала очередная порция объявлений, расклеенных буквально по всему городу на прошлой неделе. Большой и обстоятельный материал на тему суррогатного материнства в «УЦ» уже выходил – два года назад. Он носил преимущественно разъяснительный характер и давал представление о самом явлении и о тех, кто в силу разных обстоятельств становится суррогатными мамами или прибегает к их услугам. А теперь мы хотим исследовать проблему в несколько ином аспекте.

Самое первое и простое, что можно было сделать, – это наведаться в клинику репродуктивной медицины, контакты которой были указаны в объявлении. Она частная, действует совершенно легально, и услуги по суррогатному материнству – один из ее основных профилей.

Вместе с корреспондентом в холл учреждения зашли трое девушек. Явно родом из сельской местности, возможно, студентки. За донорство яйцеклеток клиника готова выплачивать до 25 000 грн (это согласно объявлению) – неплохая прибавка к личному бюджету для иногородней девушки, учащейся в университете или техникуме и снимающей квартиру. Тем более что этот «левый» доход можно легко скрыть от родителей.

Девушки, пришедшие в клинику вместе со мной, явно уже не впервые здесь, их знают по именам, и они сами в курсе, что нужно делать. Но я на роль донора яйцеклетки явно не тяну – возраст слегка не тот (верхний возрастной предел – 29 лет). Зато вполне гожусь как потенциальная суррогатная мама (возрастные рамки – от 22 до 39 лет включительно, обязательно иметь ребенка, родившегося естественным путем). Сотрудница клиники провела краткую консультацию, в ходе которой я узнала следующее: всем клиенткам, согласившимся участвовать в программе суррогатного материнства, сначала делается практически полное обследование организма. Сдается множество анализов, делаются УЗИ и прочие процедуры – все за счет клиники. Если женщина по результатам обследования подходит для суррогатного материнства, она, так сказать, переходит на следующий уровень. Если нет, то сотрудничество завершается, и, по словам консультанта, несостоявшаяся «сурмама» ничего никому не должна. Возвращать деньги за проведение анализов и диагностику не нужно. А вот при переходе на следующий уровень все становится еще интереснее.

Судя по тому, что женщинам, подошедшим на роль суррогатных мам, начинают практически сразу подбирать генетических родителей, спрос на эту услугу явно превышает предложение. Это вполне объяснимо, если посмотреть выше, – в большинстве европейских стран суррогатное материнство незаконно, а значит, бесплодные пары ищут выход в странах, где оно разрешено. Украина – удобная в этом плане страна: относительно близко находится, относительно недорого стоит, имеет превосходную базу медицинских специалистов, да еще и законодательство удобное для иностранцев – преимущество в своих правах на ребенка имеют генетические родители. А что получает суррогатная мама?

Кривить душой не будем – практически все женщины, решившиеся на суррогатное материнство, сделали это из денежных интересов. В Интернете немало объявлений типа «Готова стать суррогатной мамой для вашего малыша, здорова, без вредных привычек, имею собственного ребенка». Чаще всего эти женщины таким образом пытаются решить финансовые проблемы в собственной семье: у кого-то нет собственного жилья, кому-то нужны деньги на лечение родного ребенка или близкого родственника, кто-то оказался в долгах, а кто-то просто хочет иметь достойный уровень жизни. Их толкает на столь непростой шаг вовсе не жадность. Причина – нищета и отсутствие возможностей выбраться из сложной ситуации собственными силами.

Если говорить в конкретных цифрах, то в Кропивницком гонорар за суррогатное материнство исчисляется в евро: 6 тысяч выплачивается на шестом месяце беременности, еще 3,6 тысячи – после рождения малыша. Кроме того, за счет генетических родителей клиника платит ежемесячный гонорар за вынашивание – 200 евро плюс еще столько же на качественное и разнообразное питание для суррогатной мамы. Если рождается двойня (а при процедуре ЭКО, без которой невозможно суррогатное материнство как таковое, это случается довольно часто), к этим деньгам доплачивается еще 3 тысячи евро. Итого суррогатная мама получает 12,4 тысячи евро за то, что выносит одного ребенка, и 15,4 тысячи – за двойню. Нынешний курс евро к гривне – 1 к 34,8. Итого – чуть менее 540 тысяч гривен (за одного малыша). Кроме этого, при необходимости дополнительно оплачивается няня для родных детей «сурмамы» и аренда квартиры в городе, где будут приниматься роды. И помним – перед всем этим было бесплатное обследование, а при нужде и лечение женщины до того, как провести ей процедуру ЭКО. Чтобы обследоваться и подлечиться самой, украинке чаще всего катастрофически не хватает ни собственных средств, ни времени.

Заманчиво? Для огромной части наших женщин – да! Мало кто может самостоятельно за те же 9 месяцев заработать аналогичную сумму. Еще один печальный факт – родное государство выплачивает помощь при рождении ребенка в размере 41 280 грн плюс 800 грн пособия. Мы понимаем – Украина, в отличие от стран ЕС, небогата и пребывает в кризисе, да еще и обескровлена войной. Не может она тягаться с Австрией или Францией. Но ирония ситуации в том, что в Украине женщине оказывается легче во всех смыслах родить малыша чужим людям, чем воспитать собственное дитя.

Политики не устают повторять с экранов ТВ избитую фразу «Главное богатство нашей страны – ее люди». Но какое-то слишком уж буквальное значение приобретает эта фраза, не находите? Как и проституция, суррогатное материнство – это один из способов эксплуатации тела. Он более изощренный и деликатный, но все равно получается, что именно тело, а не таланты и интеллект у нас ценится выше всего. Причем оценка эта – от мирового сообщества… Я не ратую за запрет суррогатного материнства и отношусь к нему спокойно. Но, если на минутку представить, что любая украинская женщина, не покидая родную страну, может заработать на себя и своих детей, имеет достойное жилье, уверена в завтрашнем дне – захочет ли она быть суррогатной мамой? Мне кажется, скорее нет, чем да.