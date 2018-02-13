Тіла загиблих у ДТП на Кіровоградщині діставали за допомогою спецінструментів (ФОТО)

О 04:10 13 лютого до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про те, що на трасі Кропивницький – Кривий Ріг на території Долинського району (між селами Куцівка та Братолюбівка) сталася ДТП за участі вантажівки Volvo та легкового автомобіля Skoda.

Про це «УЦ» сповістили у прес-службі УДСНС в області.

В результаті зіткнення водій та два пасажири автомобіля Skoda загинули. Рятувальники 20 Державної пожежно-рятувальної частини Долинської за допомогою спеціальних інструментів деблокували й вилучили тіла загиблих з понівеченого авто.